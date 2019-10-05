Hedasi Barajı müzakereleri sona erdi

Mısır, Sudan ve Etiyopya Sulama bakanlarının Nil Nehri üzerine inşa edilmekte olan Hedasi Barajı ile ilgili yürüttüğü müzakereler sonlandı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da 2 gün devam eden Sudan, Mısır ve Etiyopya Sulama bakanlarının toplantısının ardından basına açıklama yapıldı. Basın mensuplarına konuşan Sudan Sulama Bakanı Yasir Abbas, Etiyopya'nın barajın doldurulma süresinin 4 ila 7 yıl olmasını önerdiğini belirtti. "Toplantılar bizim açımızdan teknik konularda çok başarılı oldu." diyen Abbas, bazı rakamlarda ve kullanılmasına izin verilen suyun alt sınırı, barajın doldurulacağı mevsim ve ay konularında ihtilaflar olduğunu aktardı.

Teknik komitenin üç ülke arasındaki anlaşmazlıkları giderecek kapasitede olduğunu ifade eden Abbas, komitenin bu sorunları gidermek için çalışmalarına devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Abbas, üç ülkenin Hedasi Barajı'nın doldurulması için en iyi çözümü bulmasını umut ettiğini, aksi halde Etiyopya, Mısır ve Sudan'ın bundan etkileneceğini söyledi.

Sudan Sulama Bakanı, anlaşmazlıklara rağmen büyük yol katedildiğini ve ülkelerin sulama bakanlarının görüşmeleri sürdürme konusunda anlaştığını ifade etti.