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Hedasi Barajı müzakereleri sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 23:41 | Son Güncelleme

Sudan Sulama Bakanı Yasir Abbas: - "Toplantılar bizim açımızdan teknik konularda çok başarılı oldu" - Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı Sözcüsü Muhammed es-Sebai: - "Etiyopya'nın ısrarları ile Mısır'ın yararına olan tüm önerileri reddetmesi nedeniyle görüşmeler çıkmaza girdi"

Mısır, Sudan ve Etiyopya Sulama bakanlarının Nil Nehri üzerine inşa edilmekte olan Hedasi Barajı ile ilgili yürüttüğü müzakereler sonlandı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da 2 gün devam eden Sudan, Mısır ve Etiyopya Sulama bakanlarının toplantısının ardından basına açıklama yapıldı. Basın mensuplarına konuşan Sudan Sulama Bakanı Yasir Abbas, Etiyopya'nın barajın doldurulma süresinin 4 ila 7 yıl olmasını önerdiğini belirtti. "Toplantılar bizim açımızdan teknik konularda çok başarılı oldu." diyen Abbas, bazı rakamlarda ve kullanılmasına izin verilen suyun alt sınırı, barajın doldurulacağı mevsim ve ay konularında ihtilaflar olduğunu aktardı.

Teknik komitenin üç ülke arasındaki anlaşmazlıkları giderecek kapasitede olduğunu ifade eden Abbas, komitenin bu sorunları gidermek için çalışmalarına devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Abbas, üç ülkenin Hedasi Barajı'nın doldurulması için en iyi çözümü bulmasını umut ettiğini, aksi halde Etiyopya, Mısır ve Sudan'ın bundan etkileneceğini söyledi.

Sudan Sulama Bakanı, anlaşmazlıklara rağmen büyük yol katedildiğini ve ülkelerin sulama bakanlarının görüşmeleri sürdürme konusunda anlaştığını ifade etti.

- Mısır: "Görüşmeler çıkmaza girdi"

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya açıklama yapan Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı Sözcüsü Muhammed es-Sebai ise "Etiyopya'nın ısrarları ile Mısır'ın yararına olan tüm önerileri reddetmesi nedeniyle görüşmeler çıkmaza girdi." diye konuştu.

Etiyopya'nın Hartum'daki görüşmelerde yeni öneriler sunduğunu ve bunların barajın doldurulması ve çalıştırılmasına ilişkin önceden uzlaşılan tüm noktalardan geri dönülmesi anlamına geldiğini dile getiren Sebai, Etiyopya'nın 3 ülke arasında anlaşmanın imzalandığı 2015'ten bu yana müzakere sürecini engellediğini savundu.

Bakanlık Sözcüsü, Mısır'ın 3 ülke arasında arabuluculuk yapacak uluslararası bir tarafın görüşmelere katılmasını öngören anlaşmanın 10'uncu maddesinin uygulanmasını talep ettiğine dikkati çekti.

Etiyopya'nın 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.

Kahire yönetimi, Hedasi Barajı'nın Mısır'ın tek su kaynağı olan Nil Nehri'ndeki payına muhtemel olumsuz etkilerinden endişe ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hartum Hedasi Barajı mısır Sudan

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