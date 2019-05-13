Hedef 100 milyon dolarlık düğünleri Türkiye'ye getirmek

IMWF yönetici ortağı Necip Fuat Ersoy, "Hindistan ile Antalya arasında kasım ayından nisan ayına kadar ilk defa, kurumsal toplantı grupları ve düğünler için, uçaklı paket tur satışına başlıyoruz. Bu çok önemli bir haber. Hindistan'dan Türkiye'ye akış için bu hava trafiğine ihtiyacımız vardı. Bu paketler düğün ve toplantı gruplarının Türkiye'ye gelmesi için roket etkisi yaratacak ve talebi çok büyütecek. Bunu bugüne kadar kimse yapmamıştı. Sonuçlarını paylaşacağız" dedi.

Bu yılki IMWF'ye 20 ülkeden 250 katılımcının geleceğini aktaran Fuat Ersoy, "Bunların büyük kısmı seyahat acenteleri yetkilileri. Burada şu anda 60'ın üzerinde şirket ve toplamda 600 civarında personel görev yapıyor. Türkiye'de şu ana kadar 2 milyon Euro harcayarak, 4 gün boyunca misafirlerini ağırlayan başka bir özel şirket yok. Hindistan'da her yıl 10 bin düğün dışarı çıkıyor. Bir düğün için 500 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında harcama yapılıyor. Amacımız 100 milyon dolarlık düğünleri Türkiye'ye getirmek. Hindistan'da 100 milyon dolarlık düğünleri planlayan şirketler de bizimle. Burada tecrübelerini ve deneyimlerini paylaşacaklar. Biz ilk yılımıza bir düğünle başladık. 2019 yılı bitmeden 20'li rakamlara ulaştık. Hedefimiz her yıl bir önceki yılın en az yarısı kadar büyümek. Hindistan'da elde edebileceğimiz büyük bir pasta payı var. Hintlilerin Antalya'yı tercih etmekteki başlıca nedenleri iklim, servis, oteller ve yemekler. Uçuş mesafesi korkunç uzak değil ve alışıyorlar. Yakın gelecekte Hindistan'dan talebin daha yüksek olacağını düşünüyoruz. Hindistan'ın ardından en fazla düğün Ortadoğu'dan geliyor" diye konuştu.

'KÜRESEL DÜĞÜN PAZARI 1 TRİLYON DOLAR'

Türkiye'de yüksek bütçeli Hint düğünleri organizasyonu yapan Inventum Global firmasının yönetici ortağı Bünyat Özpak ise başlatılacak charter uçuşlarla ilgili değerlendirme yaptı. Dünyada düğün ve etkinlik turizminin 1 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştığını belirten Bünyat Özpak, "Bizim getirdiğimiz acenteler, bu etkinliğin çok büyük bir kısmını yaratan acentelerden oluşuyor. Geçen yıl 45 milyon turist geldi. Bakanlığın 2023 turizm projeksiyonunda 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm geliri hedefleniyor. Bu rakamlara şu andaki pazarlarımızla ulaşamayız. Geleneksel pazarlarımızda yüzde 5- 10 artış olur ama hedefe bu pazarlarla ulaşmak zor" diye konuştu.

'KASIM AYINDA DİREKT UÇUŞLAR BAŞLATIYORUZ'

Türkiye'de turizm sektörünün, turist başına geliri artırmak ve düşük sezonda otelleri dolduracak alternatif pazar arayışında olduğuna işaret eden Bünyat Özpak, şöyle dedi:

"Japonya, Asya Pasifik ve Güney Kore gibi yerlerde etkinliğimizin artması gerekiyor. Bu forum şu anda Türkiye'nin o bölgelerdeki eksikliğini kapatan bir forum. Hindistan pazarındaki büyük talep artışında IMWF'nin çok büyük katkısı var. Kasım ayından itibaren Hindistan'dan direkt charter seferleri başlatıyoruz. Bu charterlar, turizmin hareketli olduğu yüksek sezonda değil, düşük sezonda gerçekleşecek. Şirket olarak uzun yıllar Hindistan pazarında incelemelerde bulunduk. Rakip ülkelerdeki fiyatları ölçtük. Bunun sonucunda belli bir yatırım riskine de girerek kasım ayında direkt uçuşlar başlatıyoruz. Bugün Rusya'da 6 milyona ulaştıysak, bunu 20 sene önce o ülkeye gidip, tur operatörü kuran turizmciler sayesinde başardık. Umut ediyoruz ki Hindistan'da da Almanya ve Rusya'da olduğu gibi başarılı oluruz."