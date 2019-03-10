Hedef 13 bin kadın çiftçi

Sinem ERYILMAZ - Ömer HASAR / İSTANBUL,(DHA) - Tarımsal üretimin merkezinde yer alan çiftçi kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Ferrero Fındık tarafından düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Ferrero Kurumsal İlişkiler Direktörü Yasemin Taşkın, Ferrero Değerli Tarım Projesi kapsamında 9 bin kadına eğitim verdiklerini ve bu yıl rakamın 13 bine çıkarılması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Çalışma hayatının her alanında yer alan kadınlar tarımda da yaptıkları katkılarla önemli roller üstleniyor. Bu bağlamda 2018 yılı kasım ayı itibarıyla tarımda çalışan 5 milyon 23 bin kişinin 2 milyon 178 bini, bir diğer ifadeyle yüzde 43,4'ü kadınlardan oluşuyor. Tarımsal üretimin merkezinde yer alan çiftçi kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Ferrero Fındık tarafından düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Çatalca'nın Binkılıç köyünde yaşayan Nazan Kurtan, organik tarım kurslarına giderek başlayan, 300 dönümlük bir arazide tarım yaparak 20 kadın işçiye istihdam sağlayan ilham verici hikâyesini, bölgelerinde girişimci, öncü ve Değerli Tarım Projesi’nin uygulayıcısı 13 kadınla paylaştı.

Toplantıda konuşan Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın, "Ferrero Değerli Tarım bizim çok önem verdiğimiz bir proje. Katkısını görmek çok daha keyif verici. Sonuçta bu işleri yapıyorsanız sizin başarınız aslında kendi başarınız olmuyor. Sizin desteklemiş olduğunuz bir programın getirisini görmek çok çok daha keyifli. Ben burada hepinize tekrar teşekkür etmek istiyorum. Hayal gücümüz bizim en büyük varlığımızdır. Buna her zaman sıkıca sarılmamız lazım. Girişimci ruhlu insanlarla sohbet etmekten ben çok keyif alıyorum. Umarım yolumuz sık sık kesişir" dedi. GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTILAR Ferrero Değerli Tarım Projesi kapsamında 9 bin kadına eğitim verdiklerini ve bu yıl rakamın 13 bine çıkarılması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Ferrero Kurumsal İlişkiler Direktörü Yasemin Taşkın, "Son derece verimli bir gün geçti. Değerli kadınlar ailesinin Karadeniz'de sürekli olarak büyüyüp, iletişim halinde olmasını istiyoruz. Bugüne kadar Ferrero Değerli Tarım Programı çerçevesinde 9 bin kadına eğitim verdik. Bu sene hedefimiz 13 bine ulaşmak. Çünkü biz Karadeniz'de fındık tarımında kadınların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bizim de dolayısıyla bir değerli kadınlar topluluğumuz var. Bahçesiyle doğrudan ilgilenen, son gelişmeleri yakından takip edip bunu uygulayan, bu fındık sevgisini çocuklarına aşılayan bir kadın kitlemiz var. Bunlar bizim için çok değerli. Onlarla iletişim halindeyiz. Sosyal uzmanlarımız sürekli programlar yapıyorlar" şeklinde bilgilendirmede bulundu.