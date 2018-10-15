İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sebze ve meyve fiyatlarındaki manipülasyonu ve suni süreçleri azaltacak Hal Yasası’nın çok yakın süreçte TBMM’ye geleceğini bildirerek, "İnşallah artık komisyonculuk tarihe karışacak. Satışta rekabet üst düzeye çıkacak ve yeni haller, yeni satış alanları, üretici ve üretici örgütlerinin satış imkânlarının artırılması sağlanacak." dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi"nin açılışındaki konuşmasında, üretime, teknolojiye, ihracata dayalı büyüme ile Türkiye'yi “Büyük ve güçlü Türkiye” yolculuğuna hep birlikte taşıyacaklarını söyledi. Albayrak, enflasyonla Mücadele programının hemen ardından Endonezya'da G20, IMF ve Dünya Bankası toplantılarına katılmak için yola çıktıklarını anımsattı. Berat Albayrak, çok sayıda küresel yatırım fonu ve banka yöneticileriyle birebir toplantılar yaptıklarını aktararak, "Büyük geniş katılımlı toplantılarda yeni ekonomi programımıza ilişkin detayları birebir sunduk, anlattık, ifade ettik." şeklinde konuştu.

Türkiye'yle ilgili temmuz ve ağustos aylarında başlayan ve eylül ayında devam eden yoğun bir şekilde ekonomik saldırı altındaki dönemin dağılmaya güçlü şekilde başladığını dile getiren Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yatırımcıların, küresel oyuncuların ülkemize olan güveni her geçen gün güçlenerek artmaya devam ediyor. Şunu tüm dünya çok net şekilde görüyor; Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tüm spekülatif ataklarla herhangi bir ülke karşı karşıya kalsaydı çok büyük bir krizin ortasına düşerdi. Ama atılan adımlar ve tüm bu spekülatif ataklara karşı hayata geçirilen aksiyon planları ve süreçleri doğru teşhis eden ayakları yere basan rasyonel bir orta vadeli program, Yeni Ekonomik Program'la (YEP) birlikte Türkiye, her bir paydaşın güvenini kazanacak bir süreci başarıyla orta koydu." Albayrak, kurdaki volatilitenin önüne geçilmesiyle birlikte aşağı yönlü seyrin kendisini gösteremeye başladığını vurgulayarak, "Bu sürecin attığımız adımlarla daha da güçlenerek, sağlam şekilde gerçekleşeceğinden hiçbir insanımızın şüphesi olmasın. Ekonomide dış ticaret rakamlarının ardından dengelenmenin başladığını görmeye hepimiz şahidiz." diye konuştu.

Son açıklanan verilere işaret eden Albayrak, "Geçtiğimiz gün Ticaret Bakanı'mızla ekim ayı rakamlarını konuştuk. Ekim, çok güçlü başlamış, farklı bir rekoru görme ihtimalimiz çok yüksek dedi ki inşallah ekim ayının bu minvalde çıkması yıl sonu hedeflerimiz açısından çok önemli bir noktayı ortaya koyacak." diye konuştu. Albayrak, son rakamların ihracatın arttığını ve dengelenmenin yürüdüğünü güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu anlattı. -“Dengelenme ithalata dayalı cari harcamalardaki düşüşte yaşanıyor" Türkiye ekonomisinin cari açığı kalıcı olarak bitirecek ve dışa bağımlılığı kalıcı olarak azaltacak projelere yöneldiğini anlatan Albayrak, sanayide kullanılan ithal ara girdilerin yerlileşmesini sağlamaya odaklandıklarını söyledi. Albayrak, “Tüm alanlarda altyapımızı buna göre kurgulamamız gerekiyor. Türkiye olarak tüm bunları gerçekleştirecek kapasiteye ve donanıma ve en önemlisi insan gücüne sahip bir ülkeyiz. Yeter ki gerekli iradeyi ve gerekli sinerjiyi güçlü bir şekilde ortaya koyabilelim.” diye konuştu.

Albayrak, ekonomide şehir efsanelerinin birer birer yıkıldığını ifade ederek, “Türkiye olarak biz ithalata dayalı ihracat yapıyoruz. Ne kadar düzenlenirse düzenlensin, bizim ithalatımızı dizginlememiz mümkün değil.” şeklindeki önyargının da tarihe karışmaya başladığını söyledi. Son dönemde ithalata dayalı cari harcamalardaki düşüşe dikkati çeken Albayrak, “Son 3-5 aylık dengelenme nerede yaşanıyor? İthalata dayalı cari harcamalardaki düşüşte yaşanıyor. Gereksiz, yerli ikamesi olan, lüks tüketim veya gereksiz tüketime dayalı ithalatı, köpüğü aldıkça, ihracat-ithalat dengesindeki makas (daralıyor.)” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin turizm ve yurt dışı müteahhitlik işleri ile ciddi bir döviz girdisine sahip olduğunu belirten Albayrak, Türkiye’nin cari fazla verme dönemine girmesinin mümkün olduğunu kaydetti. -“Attığı adımlar Türkiye’yi çok daha güçlü bir noktaya hazırladı” Albayrak, küresel ekonomide yeni zorlukların belirdiği bir döneme yaklaşıldığını ifade ederek, Türkiye’nin böylesi bir döneme güçlü altyapı hazırlıklarıyla girdiğini söyledi.

Albayrak, “2019-2020 Yılında bir de bakacağız ki Türkiye’nin bu 2018 yılında yaşadıkları ve bağışıklık sistemini, ekonomik reel sektör sistemini, finans sistemini, sermaye piyasaları sistemini dönüştürmek için attığı bu adımlar Türkiye’yi çok daha güçlü bir noktaya hazırladı.” dedi. Ekonomi yönetimi olarak kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerin yanı sıra “çok kısa vadeli” stratejiler de hazırlamak durumunda kaldıklarını anlatan Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Çok kısa diye strateji mi olur? Küresel olarak böyle bir operasyon olursa çok kısa stratejiler de olur. İşte tüm bu adımları, çok kısa vadede atılması gereken adımların çoğunu da tamamladık. Bu süreçte geliştirdiğimiz güçlü reflekslerle, hızlı aksiyon planları ve ihtiyaç duyulması halinde günün gelişmelerine cevap verecek ani müdahaleleri yaptık, yapıyoruz, gerekirse gene yapacağız. Ancak bundan sonraki süreçte kısa ve orta vadeli stratejilerimizin artık adım adım hayata geçtiğine hep birlikte şahit olacağız.” - “Satışta rekabet üst düzeye çıkacak”

Sebze ve meyve fiyatlarındaki manipülasyonu ve suni süreçleri azaltacak Hal Yasası’nın çok yakın süreçte TBMM’ye geleceğini anlatan Albayrak, "İnşallah artık komisyonculuk tarihe karışacak. Satışta rekabet üst düzeye çıkacak ve yeni haller, yeni satış alanları, üretici ve üretici örgütlerinin satış imkanlarının artırılması sağlanacak. Soğuk hava depolarıyla lojistikteki kayıpların da önüne geçilecek. Çünkü Türkiye’de bu ekosistemin kurulması sadece enflasyon açısından değil aynı zamanda gıda ürünlerine çok daha makul fiyatlarla erişilmesi açısından da önemli.” değerlendirmesinde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bu yasal düzenlemenin yanında belki dünyada örneği olmayacak bir modeli çalıştıklarını belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Çok başarılı bir modelle diyoruz ki; Tarladan çatala kadar çok güçlü bir ekosistem oluşturularak, çok profesyonel ve yetkin bir alt yapı oluşturularak hem ürün kalitesi, hem maliyeti, hem zamanlaması, hem de israfı noktasında çok kritik bir ekosistem oluşturacağız. Sadece tarımda değil tüm alanlarda sağlanacak güçlü koordinasyonla üretici fiyatlarındaki artışa neden olan süreçlere karşı aksiyon adımları güçlü bir şekilde atılacak. Tüm üretim ve girdi maliyetlerini düşürmek için reel sektöre destek veremeye devam edeceğiz."

Albayrak, Türkiye'nin aynı anda hem gelişmiş ülkeler nezdinde yaşanan kritik süreci hem de kendisine yönelik oluşturulan bu spekülatif saldırıları çok büyük bir başarı ile beklenenin çok altında bir hasarla atlattığının altını çizdi. Bakan Albayrak, "Bazıları farkında veya değil, günü gelince onlara belki detaylı anlatacağız bugün yeri değil. Ama ağustos ayında yaşanan süreç Türkiye Cumhuriyeti tarihinin maruz kaldığı en büyük ekonomik saldırıdır. Hacmi, derinliği, koordinasyonu... Eylül ayı. 12 Eylül darbesinde dahi muhatap olmadığı ekonomik operasyonlara maruz kaldı Türkiye." şeklinde konuştu

\ - "İtalya'nın durumunu endişeyle takip ediyoruz" Albayrak, ekim ayına gelindiğinde atılan adımlar sayesinde bu süreçlerin teker teker geride bırakıldığını kaydederek, "Dün Türkiye'nin bu süreçten nasıl çıkacağını, çıkabileceğini tribünden izleyenler, gülerek özellikle, bugün İtalya'nın Avrupa için oluşturduğu riskten nasıl kurtulacaklarını kara kara düşünerek konuşuyorlar. Şu anda gündem o bölgede ve dünyada." diye konuştu.

Bu durumun, Türkiye için felaket tellallığı yapanların aslında bölgelerinde, dünyada, farklı ülkelerde karşı karşıya kalabileceği daha büyük sorunları ortaya koyduğunu dile getiren Albayrak, şunları söyledi: "İhracat kalemi olarak dünyaya en fazla çeşitte ürün ihraç eden İtalya'nın durumunun AB ile İtalya arasında ne kadar derin tartışmalara, sorunlara sebep olduğunu, AB ile Amerikan ekonomisi arasında ne tür sorunlara sebep olduğunu endişeyle yakından takip ediyoruz, takip etmemiz lazım. İşte yaşanan süreçler bize şunu gösteriyor; Dünyanın birinci gündemi ekonomi ve ekonomide de kendi çıkarları her ülkenin birinci önceliğidir. Herkes dünyanın çok ciddi kırılmalar yaşadığı bu dönemde kendi çıkarlarını korumak, finansal yapılarını güçlendirmek için kendisine özgü modelleri devreye sokuyor." - "Türkiye çok daha güçlü ve pozitif ayrışacak" Albayrak, Türkiye'nin de dünyada yaşanan tüm bu gelişmeleri detaylı olarak takip ettiklerini, tartıştıklarını, atmaları gereken adımları ve devreye sokmaları gereken stratejileri, aksiyon planlarını, stratejileri adım adım devreye soktuklarını anlattı.