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Hedef 39 akülü sandalye şarj istasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 14:28 | Son Güncelleme

CK Enerji Boğaziçi Elektrik çalışanlarının desteğiyle 2016 yılında başlatılan ve Hayatı Aydınlat projesi çerçevesinde gerçekleştirilen Hayatı Aydınlat Konserleri’nin 11’incisi dün akşam düzenlendi.

Hedef 39 akülü sandalye şarj istasyonu

İSTANBUL, (DHA)- CK Enerji Boğaziçi Elektrik çalışanlarının desteğiyle 2016 yılında başlatılan ve Hayatı Aydınlat projesi çerçevesinde gerçekleştirilen Hayatı Aydınlat Konserleri’nin 11’incisi dün akşam düzenlendi. Konser öncesinde konuşma yapan CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “Amacımız bu yılın sonuna kadar 4 istasyonu daha devreye almak ve 2020 sonunda da İstanbul Avrupa Yakası’na toplamda 39 akülü sandalye şarj istasyonuna ulaşmak” dedi.

Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleştirilen Hayatı Aydınlat Konserleri’nin 11’incisinde Günhan Özmen yönetiminde CK Enerji Boğaziçi Elektrik çalışanları sahne aldı. Çalışanlara, Türk pop müziğinin ünlü sanatçısı Derya Uluğ eşlik etti. Sunuculuğunu oyuncu Tolga Güleç’in üstlendiği geceden elde edilen gelirle İstanbul Avrupa Yakası’nda engelli vatandaşların ücretsiz olarak yararlandığı akülü sandalye şarj istasyonlarının sayısının 21’den 39’a çıkarılması hedefleniyor.

Yoğun katılım gösterilen geceye oyuncu Furkan Palalı, Engelliler Federasyonu Başkanı Cemalettin Gürsoy gibi isimler de katıldı. Ünlü oyuncu Furkan Palalı, Tolga Güleç ile sürpriz bir düete imza attı. Gecenin en değerli konukları ise engelli vatandaşlar ile kimsesiz çocuklar oldu.

İSTANBUL’DA 21 ŞARJ İSTASYONU VAR

Konser öncesinde bir konuşma yapan CK Enerji Boğaziçi Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Cengiz, Hayatı Aydınlat projesinin her geçen gün daha çok insana ulaştığını belirterek şunları söyledi:

“CK Enerji bünyesinde İstanbul Avrupa Yakası’nda başlayan, ardından Antalya ve Sivas’a uzanan Hayatı Aydınlat projesinin merkezine engelli vatandaşlarımızı koyduk. Onların sokağa çıkması, sosyal ve ekonomik hayatta yer alması için ücretsiz olarak yararlandıkları akülü sandalye şarj istasyonlarını peş peşe devreye almaya başladık. Bugün geldiğimiz noktada sadece İstanbul’da 21 adet akülü sandalye şarj istasyonunu hizmete açmış durumdayız. Amacımız engelli vatandaşlarımızın enerjisiz kalma korkusu olmadan akülü sandalyeleri ile İstanbul Avrupa Yakası’nın tamamında rahatça seyahat edebilmelerini sağlayabilmek. Yerel yönetimlerimizle iş birliği halinde, çalışanlarımızın desteği ile bu hedefe ulaşabileceğimize inancım tam. Bu güzel gecede bizi yalnız bırakmayan siz değerli konuklarımıza hoş geldiniz derken aylardır bu gece için hazırlanan çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.”

125 KİLOMETRELİK ALANA ULAŞILDI

“Bundan 4 yıl önce başlattığımız Hayatı Aydınlat projesi bugün engelli vatandaşlarımızın sokaktaki enerjisi oldu” diyen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal ise “Şu ana kadar kurduğumuz 21 akülü sandalye şarj istasyonu ile İstanbul Avrupa Yakası’nda 125 kilometrelik bir alana ulaşmış durumdayız. Amacımız bu yılın sonuna kadar 4 istasyonu daha devreye almak, 2020 sonunda da İstanbul Avrupa Yakası’na toplamda 39 akülü sandalye şarj istasyonuna ulaşmak. Bu sırada güzergâhları İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere yerel yönetimlerle birlikte belirliyoruz. En çok hangi alanlarda ihtiyaç var, hangi noktada daha çok insana ulaşabiliriz tüm bunların projelendirmesini yapıp ona göre istasyonlarımızı kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Bakal, konuşmasını şöyle noktaladı:

“İstiyoruz ki engelli vatandaşlarımız akülü sandalyesi ile yola çıktığında istediği noktaya kadar enerji sıkıntısı yaşamadan gitsin ve evine rahatlıkla dönebilsin. Akülü sandalyesindeki elektrik bittiğinde bizim istasyonlarımızdan ücretsiz olarak enerji alarak yoluna devam edebilsin. Özel vatandaşlarımızın dört duvar arasında yaşamaya mecbur olmadan günlük yaşama dahil olmaları onları memnun ve mutlu ediyor. Onların mutlu olması tabi ki bizi daha çok mutlu ediyor.”

Hedef 39 akülü sandalye şarj istasyonuHedef 39 akülü sandalye şarj istasyonuHedef 39 akülü sandalye şarj istasyonuHedef 39 akülü sandalye şarj istasyonu

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