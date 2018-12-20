Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Hedef 80 milyon vatandaşımızı refah içerisinde yaşatmaktır. Zaten AK Parti'nin misyonu da budur. Refahı büyütmek, mutluluk içerisinde yaşayacağı bir dünya yaratmaktır." dedi.

Batman'da temaslarda bulunan Demircan, AK Parti Batman İl Başkanlığı tarafından düzenlenen, "Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli" konulu program düzenlendi.

Kültür Merkezi'nde düzenlenen program öncesi açıklama yapan Demircan, Batman'ın güzel ve gelişmiş bir kent olduğunu söyledi.

Batman'da görevlendirme yapılan belediyenin güzel çalışmalar yaptığını dile getiren Demircan, yerel seçimlere değindi.

Demircan, AK Parti olarak Türkiye'ye bütün olarak baktıklarını belirtti.

"Hedef 80 milyon vatandaşımızı refah içerisinde yaşatmaktır. Zaten AK Parti'nin misyonu da budur. Refahı büyütmek, mutluluk içerisinde yaşayacağı bir dünya yaratmaktır." diyen Demircan, hedeflerinin güçlü bir Türkiye olduğunu vurguladı.

Demircan, "Hedefimiz bütün vilayetlerin aynı şekilde geliştiği, insanların refah içerisinde geleceğe baktığı, gençlerin geleceğe umutla baktığı bir ülke yaratmak. İnşallah bunu Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde AK Parti başardı ve başarmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

AK Parti Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin de ülkede AK belediyecilikle tanışan belediyelerin katettiği yolun görüldüğüne işaret ederek, "AK Parti ile çok büyük hizmetler yapıldı." dedi.

