HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde son iki haftada, görme yetisini kaybeden 9 hasta, kornea nakli ile ışığa kavuştu.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü ve Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organ ve doku nakli konusunda, üniversite hastanesinin başarılı operasyonlara imza attığını söyledi. Kendisinin de katılımıyla geçen hafta 5, önceki gün de 4 hastaya kornea nakli yaptıklarını dile getiren Ünal, hastaların sağlıklı bir şekilde taburcu edildiklerini kaydetti.
Türkiye'de kornea nakli için sırada bekleyen yaklaşık 3 bin hasta olduğunu belirten Prof. Dr. Ünal, "Üniversitemizde 150 civarında kornea nakli olmayı bekleyen hastamız var. 6 ay ya da bir yıl içinde bu hastalarımıza nakil gerçekleştirebileceğimizi öngörüyoruz. Tabii organ bağışının bunda önemi büyük, bağış ya da izin yoksa ameliyat yapamıyoruz. Hasta insanlara yardımcı olalım, onlara 'ışık' olalım, yaşama tutunmaları için organ bağışında bulunalım." dedi.
Kornea naklini, 'şeffaflığını yitirmiş ya da şekli bozulmuş kornea dokusunun çıkarılarak yerine donörden alınan sağlıklı kornea dokusunun yerleştirilmesi ameliyatı' olarak tanımlayan Ünal, şöyle konuştu:
"Kornea naklinde son yıllarda önemli gelişmeler oldu. Artık korneanın tüm katmanlarını değil, sadece hastalıklı olan kısmını değiştirerek ameliyat yapıyoruz. Hem hastanın daha az dokusunu değiştirmiş oluyoruz, kendisine ait dokular daha fazla gözde kalmış oluyor, hem de bir korneadan iki hastaya nakil yapabiliyoruz. Korneanın ön tarafında sorunu olan bir hastaya donörün ön tarafını, korneanın arka tarafı bozuksa da donörün arka tarafını kullanıyoruz. Böylece tek donörden iki hastaya kornea nakli yapmış oluyoruz."
- "Tekrar görebildiğim için mutluyum"
Önceki gün kornea nakli yapılan hastalardan 19 yaşındaki Rabia Başkaya, 3 yıldır görme problemi yaşadığını söyledi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğrenci olduğunu ve görme yetisini kaybedince okula düzenli bir şekilde gidemediğini anlatan Başkaya, "Bir kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ben bu göze kavuştum. Gördüğüm için sevinçliyim ama bir kişi hayatını kaybettiği için üzgünüm." dedi.
Gözüyle ilgili bir problem kalmadığı için eğitimi de tamamlayabileceğini dile getiren Başkaya, "Bir insanın görme yetisini kaybetmesi gerçekten büyük bir problem. Her şeyden kopuyorsunuz. Tekrar görebildiğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.
İki gözü enfeksiyon nedeniyle kapanan ve bir gözüne nakil gerçekleştirilen 75 yaşındaki Ömer Toprak da görme yetisini kaybettiği için psikolojisinin de olumsuz etkilendiğini söyledi. Nakilden sonra kendisini daha iyi hissettiğini dile getiren Toprak, "İnşallah daha da iyi olacağım." diye konuştu.
- Hastalar sağlığına kavuştu
Akdeniz Üniversitesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Ayaz da Rabia Başkaya'da, çok kaşımaya ve alerjiye bağlı görme azlığı oluştuğunu ve ilerleyen süreçte nakil yapılmasını kararlaştırıldığını kaydetti. Gözün ön tarafının naklini başarılı bir operasyonla gerçekleştirdiklerini ve şu anda hastanın sağlığının iyi olduğunu anlatan Ayaz, hastayı iki yıl boyunca takip edeceklerini bildirdi.
Ömer Toprak'ta ise gözdeki saydam tabakanın beyazlaştığını ve tamamen mat hale geldiğini dile getiren Ayaz, "Bir gözü tamamen görmüyordu, diğer gözünde hem enfeksiyona bağlı görmemezlik hem de katarakt sorunu vardı. Aynı anda hem katarakt ameliyatını hem de kornea naklini gerçekleştirdik. Şimdi bir sorun gözükmüyor." diye konuştu.
Ayaz, son iki haftada nakil yapılan 9 hastanın da sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.
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