HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde son iki haftada, görme yetisini kaybeden 9 hasta, kornea nakli ile ışığa kavuştu. Akdeniz Üniversitesi Rektörü ve Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organ ve doku nakli konusunda, üniversite hastanesinin başarılı operasyonlara imza attığını söyledi. Kendisinin de katılımıyla geçen hafta 5, önceki gün de 4 hastaya kornea nakli yaptıklarını dile getiren Ünal, hastaların sağlıklı bir şekilde taburcu edildiklerini kaydetti. Türkiye'de kornea nakli için sırada bekleyen yaklaşık 3 bin hasta olduğunu belirten Prof. Dr. Ünal, "Üniversitemizde 150 civarında kornea nakli olmayı bekleyen hastamız var. 6 ay ya da bir yıl içinde bu hastalarımıza nakil gerçekleştirebileceğimizi öngörüyoruz. Tabii organ bağışının bunda önemi büyük, bağış ya da izin yoksa ameliyat yapamıyoruz. Hasta insanlara yardımcı olalım, onlara 'ışık' olalım, yaşama tutunmaları için organ bağışında bulunalım." dedi.

Kornea naklini, 'şeffaflığını yitirmiş ya da şekli bozulmuş kornea dokusunun çıkarılarak yerine donörden alınan sağlıklı kornea dokusunun yerleştirilmesi ameliyatı' olarak tanımlayan Ünal, şöyle konuştu: "Kornea naklinde son yıllarda önemli gelişmeler oldu. Artık korneanın tüm katmanlarını değil, sadece hastalıklı olan kısmını değiştirerek ameliyat yapıyoruz. Hem hastanın daha az dokusunu değiştirmiş oluyoruz, kendisine ait dokular daha fazla gözde kalmış oluyor, hem de bir korneadan iki hastaya nakil yapabiliyoruz. Korneanın ön tarafında sorunu olan bir hastaya donörün ön tarafını, korneanın arka tarafı bozuksa da donörün arka tarafını kullanıyoruz. Böylece tek donörden iki hastaya kornea nakli yapmış oluyoruz." - "Tekrar görebildiğim için mutluyum" Önceki gün kornea nakli yapılan hastalardan 19 yaşındaki Rabia Başkaya, 3 yıldır görme problemi yaşadığını söyledi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğrenci olduğunu ve görme yetisini kaybedince okula düzenli bir şekilde gidemediğini anlatan Başkaya, "Bir kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ben bu göze kavuştum. Gördüğüm için sevinçliyim ama bir kişi hayatını kaybettiği için üzgünüm." dedi.