Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, eşit oranda harmanlayarak verdiği teorik ve pratik eğitimle, Türkiye'nin gıda ve tarımda öncü grubunu oluşturmayı hedefliyor.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıda ve tarımda ülkenin ve dünyanın en nitelikli eğitimini verme gayretinde olduklarını söyledi.

Üniversitenin ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda kurulduğunu belirten Çökmüş, "Üniversitemiz, 'bu ilde bir üniversite daha olsun' diye rastgele kurulmuş değil. Tamamen belli konulara odaklanmış, ülkenin ihtiyacı olan ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak, katma değer yaratacak nitelikli bir üniversiteyiz. Recep Konuk Beyin inisiyatifleri ve onun öngörüleriyle kurulmuş bir üniversiteyiz." dedi.

Çökmüş, 2013 yılında kurulan üniversitenin ilk öğrencilerini 2016 yılında aldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu anda 3 yıllık bir öğrenci grubumuz var. Gıda ve tarım başta olmak üzere ülkemizin ihtiyaç duyduğu ve dışa bağlı olduğumuz alanlarda kendimize yeter hale gelmemizi sağlayacak bir mezun grubu yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Dünya literatürünü takip edebilecek, uluslararası düşünebilen ama aynı zamanda milli kimliğini de koruyan, ne yaptığını bilen, sektörü bilen bir mezun grubu hedefliyoruz."