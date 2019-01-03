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Hedef gözetmeden ateş açtı! Antalya'da hareketli dakikalar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 00:49 | Son Güncelleme

Antalya’da bir şahıs, altın alışverişi yüzünden tartıştığı aile üyelerine pencereden ateş açtı. Yunus ekiplerine de ateş açılması üzerine düzenlenen ve özel hareket polisinin de katıldığı operasyonla 4 kişi gözaltına alındı.

Hedef gözetmeden ateş açtı! Antalya'da hareketli dakikalar!

Olay, saat 21.00’da Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazibulvarı’daki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre Ü. ailesi ile G. ailesi arasında altın alışverişi yüzünden telefonda tartışma çıktı. Ü. ailesinin geldiği gören C.G., evinin içinden av tüfeği ile çevreye ateş etmeye başladı. C.G., bu sırada yolda bulunan yunus ekiplerine de ateş etti.

Olayı telsizden takip eden Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ise, polisin ikazlarına rağmen ateş etmeye devam eden şahıs için operasyon yapılması talimatını verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve özel hareket timi sevk edildi.

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OPERASYON BİR SAAT SÜRDÜ

İlk olarak apartman çevresinde trafik ve yaya geçişini durduran polis, ardından evin etrafını kuşattı. Evin içerisindeki şahıslar, uyarılara rağmen dışarı çıkmaması üzerine çok sayıda özel hareket timi operasyon için harekete geçti. Kalkan ve koçbaşı ile eve giren yapan ekipler, 4 şahsı kıskıvrak yakaladı. Operasyon sonucu şahıslar gözaltına alınırken, olayda kullanılan av tüfeğine el konuldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya silahlı saldırı operasyon

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