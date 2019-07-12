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Hedef şaşırıp yüzbaşının aracına ateş açan 2 şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 16:48 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, husumetli oldukları kişiye kurdukları pusuda hedef şaşırıp, yüzbaşının otomobiline ateş açan A.A.

Hedef şaşırıp yüzbaşının aracına ateş açan 2 şüpheli tutuklandı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, husumetli oldukları kişiye kurdukları pusuda hedef şaşırıp, yüzbaşının otomobiline ateş açan A.A. (26) ve U.G. (21), polis ekiplerince yakalandı. İki şüphelinin 'kasten adam öldürmek' dahil 7 ayrı suçtan arandığı belirlendi.
Olay, çarşamba günü öğlen saatlerinde, Gelibolu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.A. ve U.G., borç nedeniyle husumetli oldukları kişiye pusu kurdu. Yol kenarında saklanıp bekleyen iki şüpheli, hedef şaşırıp, olay yerinden geçen yüzbaşının otomobiline ateş açtı. Saldırının ardından A.A. ve U.G. başka otomobile binip olay yerinden kaçtı. Yüzbaşı şans eseri yaralanmazken, silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mahallelinin verdiği eşkal ve bilgiler üzerine jandarma ve Gelibolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koordineli şekilde çalışma başlattı. Kısa süre sonra, A.A. ve U.G. olay yerinin yakınlarında yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan 2 şüphelinin, 'kasten adam öldürmek' dahil 7 ayrı suçtan kaydı bulunduğu ve arandıkları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ve U.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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