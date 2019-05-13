İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla sanatçılar tarafından yayaları ve şöförleri bilinçlendirmek amacıyla "Hedef yolda sıfır can kaybı" adlı grafiti çalışması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca trafik düzeni ve güvenliği bakımından kara yolunu kullananların eğitimindeki önemi vurgulamak çeşitli kurum ve kuruluşların trafik eğitimine olan katkılarını artırmak amacıyla her yıl kutlanan " "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla grafiti çalışması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün öncülüğünde Beşiktaş Levent Caddesi'nde, trafik ekipleri tarafından ulaşıma kapatılan merkezi yerde grafiti sanatçıları Hasan Alveroğlu ile Muhammed Soydaş, yayaları ve şoförleri bilinçlendirmek amacıyla grafiti çalışması yaptı.

Merkezi noktalardaki yayaları ve şoförleri bilinçlendirmek ve trafik kazalarının azalması amacıyla gece yapılan çalışmayı birçok kişi de dikkatle izledi. Kara yollarında yaya geçitlerinin bulunduğu bölgelerde farkındalığı artırıcı özellikteki çalışmayı, iki grafiti sanatçısı yaklaşık iki saatte tamamladı.