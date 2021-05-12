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  4. Hedefi 100 eş, bin çocuk: Ölüm beni alıp götürene kadar durmayacağım

Hedefi 100 eş, bin çocuk: Ölüm beni alıp götürene kadar durmayacağım

12.05.2021 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 karısı ve 151 çocuğu olan adam, her gece dört eşiyle seks yaptığını söylüyor. Daha fazla çocuk sahibi olmak isteyen Misheck Nyandoro, daha genç kadınlarla evlenmeye devam edeceğini, yaşı ilerleyen kadınların sekse sıcak bakmadığını söylüyor.

Hedefi 100 eş, bin çocuk: Ölüm beni alıp götürene kadar durmayacağım

Zimbabve'de yaşayan 66 yaşındaki adam 17. karısıyla evlenmeye hazırlandığını açıkladı. "Bu benim işim. Başka işim yok. Yatak odasındaki davranışımı her eşimin yaşına göre değiştiriyorum. Büyüklerle yaptığım gibi gençlere de aynı şekilde davranmıyorum" diyen Misheck Nyandoro, her gece hangi eşleriyle vakit geçireceğinin planını yapıyor.

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Nyandoro, tüm eşlerinin hayatlarından son derece mutlu olduğunu ancak gelecekte libidolarının daha yüksek olmasını istemesi nedeniyle daha genç kadınlarla evlenmeyi planladığını söylüyor.

HEDEFİ 100 EŞ BİN ÇOCUK

Hedefinin 100 eş ve bin çocuk olduğunu söyleyen Nyandoro, "Burada yaptığım şey projemi tamamlamak. 1983'te başlattığım ve ölüm beni alıp götürene kadar durmayı düşünmediğim bir çok eşlilik projesi" dedi.

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