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"Hedefim dünya çapında bir bilim insanı olmak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 21:34 | Son Güncelleme

YKS Türkiye ikincisi Ceyda Büyüker: - "Başarıyı düzenli çalışarak elde ettim" - "Hedefim ülkemize yararlı, dünya çapında bir bilim insanı olmak"

İZMİR (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 496,21 puan alarak Türkiye ikincisi olan Ceyda Büyüker, başarısını düzenli çalışarak elde ettiğini söyledi.

İzmir Fen Lisesinden bu yıl mezun olan Büyüker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokulu birincilik, liseyi ikincilikle bitirdiğini anlattı.

Büyüker, eğitim hayatı boyunca düzenli çalıştığını kaydederek, "Başarıyı düzenli çalışarak elde ettim. Önce kendime geleceğim yönünde bir hedef koydum ve bu hedefi kendime hatırlatarak hep çalıştım. Düzenli çalışmalarım birikince de bu sonucu elde ettim." diye konuştu.

Lisenin son yılında tüm sosyal hayatı bırakıp sınav çalışmaktansa zamanını, kendine ve derslerine dengeli dağıttığına dikkati çeken Büyüker, şöyle devam etti:

"En büyük şansım eğitim hayatım boyunca, alanında uzman öğretmenlerle buluşmam oldu. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Sınava yeni girecek adaylara tavsiyelerim, öncelikle bir hedef koymaları ve bu hedefin gerçekleşeceğine inanmaları. İnsan ancak inanırsa zoru başarabilir. Tabii ki öğretmenlerinin gösterdikleri yollardan gitmeleri ve çalışmaları gerek."

Büyüker, tıp okumayı istediğini belirterek, "Hedefim ülkemize yararlı, dünya çapında bir bilim insanı olmak." dedi.

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