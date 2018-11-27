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"Hedefim Sensin"in galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 23:24 | Son Güncelleme

Senaryosunu Ata Demirer'in kaleme aldığı filmin galasına çok sayıda ünlü isim katıldı

İSTANBUL (AA) - Senaryosunu Ata Demirer'in kaleme aldığı "Hedefim Sensin" adlı filmin galası Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Filmde çiğ köfte satıcısı "Zekeriya Taştan" karakterini de canlandıran Demirer, galada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, heyecanlı ve çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Demirer, "Zekeriya Taştan"ın Güneydoğulu bir insan olduğunu belirterek, "Bir de bu taraftan nefes alalım dedik. Sonuçta bizi götürmesi gereken yer eğlence ve götürebilecek vasıflara sahip bir karakter, sevimli." dedi.

Filmin çekimlerinin zorlu bir süreç olduğunu ve 8 haftada tamamlandığını belirten Demirer, filmin hedefinin moral verecek bir gişe olduğunu söyledi.

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- "Herkesin içi ısınsın, filme gelip, gülsünler"

Filmde "Hafize" rolünü oynayan Demet Akbağ da, "Kadromuzu daha da genişleterek, çok eğlenceli, sempatik, çok güzel bir coğrafyada filmi çektik. Bu sefer Gökçeada'yı keşfettik, seyirci de bizimle beraber keşfedecektir diye düşünüyorum. Herkesin içi ısınsın, filme gelip, gülsünler ve bu ekip umarım emeğinin karşılığını alsın." diye konuştu.

Gonca Vuslateri de filmde birçok oyuncuyla ilk kez çalıştığını ve keyifli bir süreç geçirdiğini kaydetti.

Galaya katılanlar arasında yer alan Yılmaz Erdoğan da, "Demet'le Ata çok özel işler çıkarıyorlar. 'Eyvah Eyvah' serisi bunun en iyi örneği bence, bu filmden de iyi bir şey çıkarmışa benziyorlar. Artık usta kategorisinde pozisyonları tartışılmayan arkadaşlar." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Ata Demirer ve Demet Akbağ'la birlikte bir filmde rol alabileceğini de sözlerine ekledi.

Galaya aralarında Ercan Saatçi, Oya Başar, Kubat, Nilgün Belgün ve Ali Sunal'ın bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

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