"Hedefimiz, 1 milyon kişiye Mesleki Yeterlilik Belgesini kazandırmak"

İstihdam Seferberliği 2. faz kapsamında, istihdamı artırmaya yönelik çabaların kararlıkla sürdürüldüğünü aktaran Selçuk, 81 ilde 775 bilgilendirme toplantısı düzenlendiğini, 50 bini aşkın işverenle bir araya gelerek teşviklerin ve hizmetlerin tanıtıldığı bilgisini verdi.

İstatiksel olarak büyük bir emek iş gücü potansiyeline sahip olunduğunu, toplam iş gücü sayısının 33 milyonu aştığını ifade eden Selçuk, 2018'de özel sektör işe yerleştirme sayısının, 2002'ye kıyasla 50 kat artırıldığını, 1 milyon 250 bin kişinin istihdamının da sağlandığını dile getirdi.

Selçuk, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) 14. Olağan Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, kurumun 13 yıldır mesleklerin tanımlanması ve standartların oluşturulması konusunda önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugüne kadar yaklaşık 770 bin kişiye Mesleki Yeterlilik Belgesi verdik. Hedefimiz, 2023'e gelmeden 1 milyon kişiye Mesleki Yeterlilik Belgesini kazandırmak. Ulusal meslek standardımızı da bine tamamlamak." dedi.

Tehlikeli ve çok tehlikeli birçok alanda mesleki yeterlilik belgesinin 2015'te zorunlu hale getirildiğini anımsatan Selçuk, bu uygulamanın iş dünyası ve çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getirdi. Bakan Selçuk, yeni mesleklerde, mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirmeye devam edileceğine işaret etti.

Selçuk, "Bugüne kadar yaklaşık 770 bin kişiye Mesleki Yeterlilik Belgesi verdik. Hedefimiz 2023'e gelmeden, 1 milyon kişiye Mesleki Yeterlilik Belgesini kazandırmak. Ulusal meslek standardımızı da bine tamamlamak." dedi.

Bugüne kadar 833 ulusal meslek standardının, 484 ulusal yeterliliğin yürürlüğe koyulduğunu ifade eden Selçuk, ilk defa Mesleki Yeterlilik Kurumunca mesleki, teknik eğitimde uluslararası akreditasyonun sağlandığını aktardı.

Bakan Selçuk, 2019 itibarıyla iş gücüne katılım oranının yüzde 54, Türkiye istihdam oranının yüzde 47 olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, hedeflerinin istihdam oranını 2023'de yüzde 50'nin üstüne çıkarmak olduğunu vurguladı.

Selçuk, Türkiye genelinde yürütülen 912 organizasyonda yaklaşık 134 bin katılımcının ağırlandığını, 2019'un başından bugüne kadar da 1 milyon 150 bin kişinin işe yerleşmesine aracılık edildiğini belirtti.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sektörel yapıyı ciddi şekilde dönüştüreceğinin altını çizen Selçuk, bu süreçte en gözde mesleklerden birinin de kodlama ve yazılım mühendislikleri olacağını belirtti. Türkiye'de yazılımcı sayısının giderek arttığına dikkati çeken Selçuk, yazılımcı sayısını arttırmak için çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.

- "39 bin kişi bilişim sektöründe kurslara katıldı"

Bakan Selçuk, gelecek dönemin yeni meslekleri için hazırlıkların sürdürüldüğünü söyledi. Son dört yılda 39 bin kişinin bilişim sektöründe mesleki eğitim kurslarına katıldığı bilgisini veren Selçuk, 33 bin kişinin ise bu alanda işbaşı eğitim programlarına dahil edildiğini bildirdi. Selçuk, "Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi" kapsamında yaklaşık 8 bin kişiye eğitim verildiğini söyledi.

Mesleki Yeterlilik Belgesinin, Avrupa'da geçerliliği olan tek ulusal sertifika olduğunu hatırlatan Selçuk, yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin sağlandığını kaydetti.