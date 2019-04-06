"Hedefimiz 2020'de 6 bin Türk turisti Peru'ya götürmek"

İSTANBUL (AA) - Ejder Turizm Kurucusu Uğur Kurt, "Hedefimiz 2020 yılında 6 bin Türk turisti Peru'ya götürmek. 2019 yılının yıldızı Peru olacak." ifadelerini kullandı.

Kurt, yaptığı açıklamada, son yıllarda gelişen Türkiye ve Güney Amerika ülkeleri ilişkilerine bağlı olarak, vizesiz seyahatlerde Güney Amerika ülkelerine giden Türk turist sayısında artış kaydedildiğini belirterek, "Peru'da en fazla dikkat çeken noktası Macchu Pichu antik yerleşimidir. İnka Uygarlığı hakkında bilmediğimiz birçok tarihi sırrı bu yöreye yaptığımız gezilerde öğreniyoruz. Bir zamanlar İspanyol zulmünden kaçarak dağlarda yeni yerleşimler kuran İnkalılar kimsenin ulaşamayacağı teras kentler inşa etmişler.

Zirvelerdeki bu yerleşimlerin en meşhuru Macchu Pichu'dur. Cuzco şehir merkezinden tren yolculuğu ile gidilen Aqua Calientes kasabasından sonra dağ yolunu takip ederek açık hava müzesine ulaşılıyor." ifadelerini kullandı.

Ejder Turizm'in son yıllarda Brezilya, Arjantin, Peru, Bolivya, Şili bölgelerinde de marka olma yolunda ilerlediğini ifade eden Kurt, şunları kaydetti: