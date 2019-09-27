"Hedefimiz 2023'te 75 milyon turiste ev sahipliği yapmak"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, 2023 yılında hedefin 75 milyon turiste ev sahipliği yapmak olduğunu belirtti.

Erdoğan, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin dünya turizminden aldığı payı büyütme noktasındaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hedefimiz 2023 yılında 75 milyon turiste ev sahipliği yapmak." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda "Turizm 2023, Türkiye 2023 Turizm Stratejisi" başlığıyla yer alan görselde, 2023 yılında beklenen turist sayısı ve bu hedefe ulaşmanın yolları yer aldı.

Görselde, 2019 sonu itibarıyla Uzak Doğu'dan 1,1 milyon, Orta Avrupa'dan 2,8 milyon, Amerika kıtasından 1,1 milyon turist sayısına ulaşılmasının beklendiği, 2023 yılında ise Uzak Doğu'dan 4 milyon, Orta Avrupa'dan 4,5 milyon ve Amerika kıtasından 3 milyon turistin gelmesinin hedeflendiği belirtildi.

Görselde, bu hedefe ulaşmak için sıralanan 7 başlık şöyle:

- Tanıtıma ağırlık vereceğiz: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının etkinliğini artıracak, tanıtım çeşitliliğiyle birlikte tanıtma bütçemizi 180 milyon dolara yükselteceğiz.