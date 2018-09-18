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"Hedefimiz alabildiğimiz kadar fazla belediyeyi almak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2018 15:58 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen: - "Hedefimiz alabildiğimiz kadar fazla belediyeyi almak ve genel seçimdeki oyumuzu yukarıya taşımak"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, yerel seçimlere ilişkin, "Hedefimiz alabildiğimiz kadar fazla belediyeyi almak ve genel seçimdeki oyumuzu yukarıya taşımak." dedi.

Seymen, yerel seçimler ve parti çalışmaları kapsamında geldiği Erzurum'da parti teşkilatı, yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir restoranda buluştu.

İYİ Partinin ihtiyaca binaen kurulduğunu belirten Seymen, "Çünkü 16 yıldır ülkeyi tek başına yöneten ve muhalefeti olmayan iktidarla karşı karşıyaydık. Halkımız bir alternatif arıyordu, bu alternatifi ise Meral Akşener önderliğindeki iyiler ortaya koydu." görüşünü savundu.

Seymen, 24 Haziran'daki seçimlerde en başarılı partinin İYİ Parti olduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yerel seçimlerde göstereceğimiz adayları yerinde ve doğru tespit edebilmek için yollardayız. Hedefimiz alabildiğimiz kadar fazla belediyeyi almak ve genel seçimdeki oyumuzu yukarıya taşımak. İttifak bir yasal değişiklik gerektiriyor, dolayısıyla yasal değişliklik yapılıp yapılmayacağını bilmeden İYİ Parti olarak ittifak konusunda bir şey söylememiz mümkün değil, ama bugünkü kararlılığımız hiçbir ittifaka girmeden tek başımıza seçimlere girmek."

Seymen, ülkede ekonomi ve eğitim gibi krizlerin bulunduğunu öne sürerek, ulusal medyada yer alamadıkları için bu konuları halka aktaracaklarını dile getirdi.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli de kentin çokça sorunu olduğunu ve bundan dolayı üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Erzurum'un 6 milletvekili parti gözetmeksizin hizmet etmesi gerekiyor. El ele verip kentin sorunlarını çözmek benim için en büyük mutluluk." dedi.

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