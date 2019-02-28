"Hedefimiz bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tarihe, bize, insanlara, Uğur Mumcu'ya, Bahriye Üçok'a saldırıyorlar. Dolayısıyla 'Acaba CHP'lileri nasıl kışkırtır, nasıl sokağa çekeriz?' diye. Bunların hiçbirini görmeyin, duymayın. Tek hedefimiz var; bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek." dedi.

Kestel Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve iş insanlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, programda yaptığı konuşmada, Bursa'nın beton ormanına dönüştüğünü iddia etti.

Bursa'nın tarihine ve kimliğine uygun değişime ve dönüşüme ihtiyacının olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bu değişimin el birliğiyle gerçekleşeceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, partisinin büyükşehir belediye başkanlarının kırsal ile kent arasında son derece ciddi, tutarlı bir ekonomik ilişki kurduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Diyelim ki kentin çiçeklerle süslenmesi mi gerekiyor. Gidiliyor kırsalda deniliyor ki 'Kurun bir kooperatif, çiçek ekin. Tüm çiçeklerinizi satın alacağım ve kenti süsleyeceğim. Fidan mı dikiyorsunuz, tüm fidanlarınız alınacak, kenti fidanlarla donatacağız.' Dolayısıyla dışarından fidan, çiçek ithal edilmiyor. Süt de benzer bir proje. İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk kez başlattı. İster fakir olsun ister zengin olsun, eğer bir çocuk bir evde doğmuşsa 6 yaşına kadar oraya bir araç gelir, her hafta belli miktarda sütü kapının önüne koyar ve ayrılır. Dolayısıyla çocukları sütsüz bırakmamak için bir proje. Bu projelerin daha güzelini Bursa'da yapacağız, söz veriyoruz."