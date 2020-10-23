“Hedefimiz bütün Türkiye’de büyük bir barış hareketi kurmaktır”

Diyarbakır’da sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle biraraya gelen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, hedeflerinin Türkiye’de büyük bir barış hareketi kurmak olduğunu söyledi. Toplantı öncesi bir konuşma yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, sözlerine dün HDP binalarına yapılan baskınlara tepki göstererek başladı. İl ve ilçe eş başkanlarının gözaltına alındığı baskınların amacının demokratik siyaseti ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Sancar, “HDP’nin bu saldırılar karşısında yapacağı ve söyleyeceği şeyler çoktur” dedi. “Geleceğe dönük güçlü demokrasi hedefimiz olmalıdır” Taleplerinin sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem olmadığını vurgulayan Sancar, Türkiye’nin son 100 yılının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. “Biz daha fazlasını istiyoruz” diye sözlerini sürdüren Sancar, “Elbette bu tek adam yönetimini de değiştirmek istiyoruz. Bu konuda elbette muhalefetle de ortaklaşırız, böyle bir hedefi olan bütün çevrelerle ortaklaşırız. Ama sadece parlamenter sistemi yeniden kurma hedefi ile sınırlı bir ufuk bana göre muhalefet için yeterli değildir, fazla sınırlı bir ufuktur. Bizim geleceğe dönük ‘güçlü demokrasi’ diye bir hedefimiz olmalıdır. Bugüne kadar sorunların çözümünü engelleyen sorunların kangrenleşmesine yol açan zihniyet unsurlarını sorgulayabileceğimiz hedeflere ihtiyacımız vardır” diye konuştu.

Geçmişle yüzleşme çağrısı Peki, Sancar’ın hedefinde neler var? Bu soruya “Bizim hedef olarak önümüze koyduğumuz şey böyle güçlü bir demokrasinin inşa gücü olarak çalışmaktır” yanıtını veren Sancar, geçmişle yüzleşme mesajı verdi. Sancar, “Sadece son 5 yılı değil, sadece son 18 yılı değil, sadece son 40 yılı değil, bence son 100 yılı değerlendirerek, geleceğe ilişkin hedeflerimizi daha geniş tartışmamız, daha geniş tutmamız lazım. O nedenle içinde parlamenter sistemin de yer aldığı, güçlü demokrasiyi biz önümüzdeki dönemin hedefi olarak görüyoruz. Bizim hedef olarak önümüze koyduğumuz şey böyle güçlü bir demokrasinin inşa gücü olarak çalışmaktır” şeklinde konuştu. Kobani olayları için hakikat komisyonu çağrısı Hükümetin her fırsatta HDP’yi suçladığı konulardan Kobani olayları da Sancar’n gündemindeydi. Kobani olayları soruşturması kapsamında bir süre önce düzenlenen operasyonlarda 20 HDP’li gözaltına alınmış 17’si tutuklanmıştı. Sancar, Kobani olayları sırasında yaşananların ortaya çıkarılması için ‘hakikat komisyonu’ kurma çağrısı yaparak, şöyle konuştu:

”51 insan hayatını kaybetti vahşice katledildiler. Bunların büyük çoğunluğu HDP’liydi. O dönem ne yaşandıysa, kim ne yaptıysa, kim neyden sorumlusu ise bunu açığa çıkarmak için her türlü çalışmaya varız. Mecliste komisyon kurulsun, gerekli katkıyı sağlarız. Olmuyorsa gelin bizler STK’larla birlikte güveneceğimiz insanların yer alacağı bağımsız komisyon kuralım. Bunu muhalefet partilerine de söyledim, cevap gelmiyor, ses gelmiyor, bari Diyarbakır’dayken bunu daha da somutlaştırayım, burada tarafsızlığına güvendiğimiz, sağduyusuna inandığımız, birikimine inandığımız kişilerden; bunlar rûspîler, kanaat önderleri olabilir, din alimleri olabilir, başka alanlarda çalışmalarıyla temayüz etmiş şahsiyetler olabilirler. Bizler böyle bir çalışma yapalım. Bizler Kürt bölgesinde Amed merkezli bir “Hakikat Komisyonu” kuralım. Bunun üzerinden düşünelim, bunu yapabilir miyiz? Nasıl yaparız yaparsak ne olur burada bulunan bütün dostlarımızın ciddiyetle kaydetmesini rica ediyorum, bundan sonra başka toplantılarımızda bunu özel bir konu yapar, üzerinde birlikte çalışmaya devam ederiz. Mesela adalet konusu ile ilgili biraz önce yaptığım öneriyle ilgili buradaki hukuk kurumlarıyla eş başkanların katılımı ile olabilir gerçekleştirelim.”