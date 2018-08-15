ALİİA RAİMBEKOVA - Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Bolatbek Abdrasilov, üniversitenin gelişmesine Türkiye'nin büyük destek verdiğini belirterek, "Hedefimiz, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almak." dedi.

Abdirasilov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahmet Yesevi Üniversitesinin 1992'de imzalanan mutabakatla Türkiye ve Kazakistan arasındaki ortak üniversite haline geldiğini belirterek, "Üniversitenin gelişmesine Türkiye büyük destek verdi." dedi.

Üniversite kampüsünde yapılan modern binalar ve altyapıların insanları iyi geleceğe teşvik ettiğini kaydeden Abdirasilov, üniversitede Türk cumhuriyetlerinden ve akraba topluluklarından yüzlerce öğrencinin eğitim aldığını ve üniversitenin Kazakistan'ın önde gelen eğitim kuruluşlarından olduğunu vurguladı.

Abdrasilov, "Hedefimiz, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almak." ifadesini kullandı.

Üniversite kurulduğundan bu yana tıp, kültür, spor ve diğer alanlarda binlerce uzman yetiştirdiğine işaret eden Abdrasilov, "Mezunlarımız devlet kurumlarında önemli görevlerde çalışıyor. Onların arasında ünlü sanatçı, sporcuların yanı sıra valilik görevi yapanlar var." diye konuştu.