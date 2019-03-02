"Hedefimiz en yüksek oy oranıyla seçimden zaferle çıkmak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Hedefimiz bu seçimi sadece kazanmak değil, en yüksek oy oranıyla bu seçimden zaferle çıkmaktır." dedi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Tekkeköy ilçesinde vatandaşlarla buluşan Karaaslan, 31 Mart'taki yerel seçimin sonuçlarının genel seçim gibi olacağını söyledi.

Türkiye'de iki kutuplu seçime gidildiğine işaret eden Karaaslan, şunları dile getirdi:

"Bir tarafta milletin 15 Temmuz'da meydanlarda kurduğu ve ortak bir Türkiye hayalinde birleşmiş iki güçlü parti, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı var. Yani ittifakın bir tarafında Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafında Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli var. Türkiye ne zaman zora düşse, Türkiye'nin önünde ne zaman bir tehdit oluşsa, üzerinde ne zaman birileri karanlık planlar kursa, işte onların önünde duran iki lider var.

Mesele Türkiye olunca biz birlik ve beraberlik içindeyiz, hiçbir ayrılık ve gayrılığımız olmaz. Mesele ve hedef ortak olunca, anlı şanlı bayrağımız olunca bu ittifak çerçevesinde birleştik."