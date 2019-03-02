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"Hedefimiz en yüksek oy oranıyla seçimden zaferle çıkmak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 15:03 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Hedefimiz bu seçimi sadece kazanmak değil, en yüksek oy oranıyla bu seçimden zaferle çıkmaktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Hedefimiz bu seçimi sadece kazanmak değil, en yüksek oy oranıyla bu seçimden zaferle çıkmaktır." dedi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Tekkeköy ilçesinde vatandaşlarla buluşan Karaaslan, 31 Mart'taki yerel seçimin sonuçlarının genel seçim gibi olacağını söyledi.

Türkiye'de iki kutuplu seçime gidildiğine işaret eden Karaaslan, şunları dile getirdi:

"Bir tarafta milletin 15 Temmuz'da meydanlarda kurduğu ve ortak bir Türkiye hayalinde birleşmiş iki güçlü parti, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı var. Yani ittifakın bir tarafında Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafında Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli var. Türkiye ne zaman zora düşse, Türkiye'nin önünde ne zaman bir tehdit oluşsa, üzerinde ne zaman birileri karanlık planlar kursa, işte onların önünde duran iki lider var.

Mesele Türkiye olunca biz birlik ve beraberlik içindeyiz, hiçbir ayrılık ve gayrılığımız olmaz. Mesele ve hedef ortak olunca, anlı şanlı bayrağımız olunca bu ittifak çerçevesinde birleştik."

- "Sizler ve bizler, ortak geleceğimiz için birleştik"

Karaaslan, Cumhur İttifakı'nın karşısında da Millet İttifakı'nın olduğunu belirterek, "Gerçekten adını milletten mi aldı? Adı Millet İttifakı ama benim Cumhur İttifakı'nı anlattığım gibi sizlerin gözünün içine baka baka kiminle ve neden birlikte olduklarını açıklayabiliyorlar mı?" diye konuştu.

Milletin vicdanında karşılık bulmayan hiçbir birlikteliğin bu ülkede karşılığının olmadığını ifade eden Karaaslan, "Bu ülkenin sevdasıyla birleşen sizler ve bizler, ortak geleceğimiz için birleştik. Hedefimiz bu seçimi sadece kazanmak değil, en yüksek oy oranıyla bu seçimden zaferle çıkmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan, Türkiye'nin bir yandan yeni yatırımlar, yeni projeler ve yeni hedeflerle büyümesini sürdürürken bir yandan da tehditlerle mücadele ettiğine dikkati çekerek, "Bu seçimlerde Türkiye'den çıkan sonuç bizler için çok önemli. Biz ülke içinde sonuçlara bakarken bir de bizi dışarıdan izleyenler olacak. Bu, aslında bizim dışarıya karşı duruşumuzu, hükümetimize, devletimize ve milletimize karşı güvenimizi tescilleyecek, bir güvenoyu tazelemesi gibi düşünebiliriz." görüşünü paylaştı.

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