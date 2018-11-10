HABER

"Hedefimiz, hayata geçirdiğimiz sessiz devrimleri anlatabilmek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.11.2018 14:07 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: - "Hedefimiz, insan hakları noktasında AK Parti olarak bugüne kadar yaptığımız çalışmalarımızı ve ülkede hayata geçirdiğimiz sessiz devrimlerimizi aslında biraz daha kendi içimizde de yeniden hatırlayabilmek, anlatabilmek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Hedefimiz, insan hakları noktasında AK Parti olarak bugüne kadar yaptığımız çalışmalarımızı ve ülkede hayata geçirdiğimiz sessiz devrimlerimizi aslında biraz daha kendi içimizde de yeniden hatırlayabilmek, anlatabilmek." dedi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Bursa'da bir otelde düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişare Toplantısı"na katılan Usta, burada yaptığı konuşmada, 81 il ve 7 bölgede düzenledikleri bölgesel toplantıların ikincisini tertiplediklerini belirtti.

Usta, Marmara Bölgesi toplantısını, AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Emine Yavuz Gözgeç'in Bursa milletvekili olması nedeniyle Bursa'da yaptıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bölgemizdeki 11 ilden her kademedeki insan hakları başkanımızı dün akşamdan itibaren bir kamp şeklinde iki günlük eğitime aldık. Hedefimiz, insan hakları noktasında AK Parti olarak bugüne kadar yaptığımız çalışmalarımızı ve ülkede hayata geçirdiğimiz sessiz devrimlerimizi aslında biraz daha kendi içimizde de yeniden hatırlayabilmek, anlatabilmek. Bundan sonrası için 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarımızda insan hakları olarak hedeflerimizin neler olabileceği ve neler yapılması gerektiği noktasında bir farkındalık oluşturulması, toplumsal bilincin, şuurun ve algının değiştirilmesi yönünde çalışmalar içerisindeyiz."

Toplantıya, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve STK temsilcileri katıldı.

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
Erdoğan: Hakkari'deki mühimmat depomuzdaki patlamada 4 evladımız şehit oldu 20 civarında yaralımız var Erdoğan: Hakkari'deki mühimmat depomuzdaki patlamada 4 evladımız şehit oldu 20 civarında yaralımız var 
Kadir Topbaş aday mı olacak? Saadet Partili isimden dikkat çeken açıklamaKadir Topbaş aday mı olacak? Saadet Partili isimden dikkat çeken açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta Bursa

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Devletten patrona maaş desteği!

Devletten patrona maaş desteği!

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadir Topbaş aday mı olacak? Saadet Partili isimden dikkat çeken açıklama

Kadir Topbaş aday mı olacak? Saadet Partili isimden dikkat çeken açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu

Metin Külünk’ten olay iddia: Bir tuzak! Asıl hedef...

Metin Külünk’ten olay iddia: Bir tuzak! Asıl hedef...

İzmir'e kadın aday! AK Parti'de bu isim konuşuluyor

İzmir'e kadın aday! AK Parti'de bu isim konuşuluyor

Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.