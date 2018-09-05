"Hedefimiz ithal kömürü asgariye indirmek"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımız seçimlerden önce Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bin 500 işçi alımıyla alakalı söz vermişti. O söz bizim için talimat mahiyetindedir. Arkadaşlar çalışmalarını devam ettiriyorlar. Çalışma Bakanlığımız İŞKUR'la istişareler aşamasında, o süreci hızlıca tamamladıktan sonra inşallah süratle işçi alımını da gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Bazı programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Dönmez, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'ı ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Dönmez, burada yaptığı konuşmada, kentte coşku ve sevgiyle karşılanmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Zonguldak'ın yaklaşık iki asırdır madencilik sektörünün göz bebeği olduğunu dikkati çeken Dönmez, "Sadece madencilik alanında değil, bizim diğer alanımız olan enerji alanında da aslında ciddi yatırımlar var. Yaklaşık 3 bin megawatı geçen termik santral projelerimiz var. Hemen hemen tüm branşlarımız Zonguldakımızda gösterilmektedir, örnek bir şehrimiz." şeklinde konuştu.