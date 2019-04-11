"Hedefimiz polislerimizin 8 saat çalışıp 24 saat dinlenmeleri"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz'un akabinde polislerimiz, 12 saat çalışıp, 12 saat dinleniyorlardı. 12-12 çalışmak esas itibarıyla konsantrasyonu ortadan kaldırır. Hem sosyal hayatı da ortadan kaldırdı ama polis teşkilatımız gıkını çıkarmadı. Türkiye'yi o durumdan çekti aldı. Şimdi ilk önce 12-24'e döndü çalışma saatleri. Hedefimiz, 8-24. 8 saat çalışıp 24 saat dinlendikleri bir sistem." dedi. Bakan Soylu, Best Fm'deki "Adem Metan Show" programına telefonla bağlandı. Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Soylu, polislerin fedakarca büyük bir mücadele verdiğini söyledi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da yaptığı darbe girişimine değinen Soylu, "Üç yıla yaklaşacak. Bu zaman dilimi içerisinde Türk Polis Teşkilatı, bunun kendi içerisinden ayıkladıklarıyla beraber ve o tarihten itibaren de bunun eksikliğini çekmedi. Tam tersi, birlik ve beraberlik içerisinde oldu. Bir çalışırken dört çalışmaya başladı. Vatandaşımıza 'Sen mahsun olma, biz bu meseleyi çözeceğiz.' mesajını verdi." diye konuştu.

Türk Polis Teşkilatı'nın, 2,5 yıl içinde bu meselenin çözülmesi konusunda, terörle, FETÖ ve Türkiye'deki suçla mücadele konusunda başarının doruğunda olduğunu ifade eden Soylu, polis teşkilatının bugün yaklaşık 100 ülkeye bilgi, birikim, tecrübe ve teknolojik altyapı verdiğini, bu ülkelerin içerisinde Avrupa, Güney Amerika, Orta Doğu ülkeleriyle dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bulunduğunu aktardı. Süleyman Soylu, polislerin çalışma şartlarının kolay olmadığını vurgulayarak, "15 Temmuz'un akabinde polislerimiz, 12 saat çalışıp, 12 saat dinleniyorlardı. 12-12 çalışmak esas itibarıyla konsantrasyonu ortadan kaldırır. Hem sosyal hayatı da ortadan kaldırdı ama polis teşkilatımız gıkını çıkarmadı. Türkiye'yi o durumdan çekti aldı. Şimdi ilk önce 12-24'e döndü çalışma saatleri. Hedefimiz, 8-24. 8 saat çalışıp 24 saat dinlenecekler." ifadelerini kullandı. Karakollarda güven masaları oluşturduklarını ve buraya yaklaşık 3 bin kadın personel alacaklarını anlatan Soylu, karakollarda çalışan bütün personele çeşitli konularda eğitim verdiklerini belirtti.