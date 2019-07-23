"Hedefimiz ticaretin en kolay yapıldığı ülkeler seviyesine yükselmek"

HAKKARİ (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ''Ticaret Bakanlığı olarak hedefimiz, hem dış ticaretin hem de iç ticaretin en kolay, en hızlı, en güvenilir, en dürüst olarak yapıldığı ülkeler seviyesine yükselmek.'' dedi.

Hakkari kent merkezindeki programlarının ardından Yüksekova ilçesine geçen Pekcan, Ticaret ve Sanayi Odasında "Bölgesel İstişare Toplantısı"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin Hakkari'ye çok önem verdiğini belirten Pekcan, Hakkari'nin Türkiye için de Türkiye ekonomisi için de çok önemli bir kent olduğunu söyledi.

- "İş dünyasının yanındayız"

Esendere Gümrük Kapısı'nın çok başarılı bir uygulama olduğunu, aynısını Üzümlü Sınır Kapısı'nda da yapacaklarını bildiren Pekcan, "Bizim İran ile defalarca toplantımız oldu. İran ile tercihli ticaret anlaşmamız da var. Tercihli ticaret anlaşmasındaki bazı ürünleri herhalde ambargo kapsamında yasak kapsamına aldılar. Bunun tercihli ticaret anlaşmasının ruhuna uymadığını, çıkarmamız gerektiğini söyledik. Görüşmelerimiz devam ediyor. Elbette Alan için İran'la, Derecik için de Irak ile görüşmelerimiz devam edecek." diye konuştu.