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"Hedefimiz, Türkiye'nin kanser ilaçlarını geliştirmesi"

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.09.2018 11:49 | Son Güncelleme

Türkiye Kanser Enstitüsünün yerli kanser ilacı üretimi hedefiyle hazırladığı Türkiye Genom Projesi'nde sona gelindi - Türkiye Kanser Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özet: - "Türkiye Genom Projesi'ni yürütüyoruz. Belirli bir noktaya geldi, artık başlama aşamasında. Hedef, ülkemizde olan kanserlerin genomik yapılarını değerlendirerek, ne özellikler taşıdığını ortaya koymak" - "Son dönemde ihtiyaç olan konulardan bir tanesi Türkiye'de ilaç geliştirme sorunu. Biz bunu bu şekilde aşmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin kendi kanser ilaçlarını geliştirilebilmesi için bu çalışmalar bir başlangıç"

AYŞE YILDIZ - Türkiye Kanser Enstitüsünün hazırladığı, başlama aşamasındaki Türkiye Genom Projesi'nden elde edilecek verilerle kanser ilaçları üretilecek.

Türkiye Kanser Enstitüsü Başkanı ve Türk Tıbbi Onkoloji Derneği üyesi Prof. Dr. Ahmet Özet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezlerinde 4 ünite şeklinde faaliyet sürdürdüklerini, her ünitenin en az 20 bilim insanından oluştuğunu söyledi.

Kanserle mücadele için önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Özet, şunları kaydetti:

"Türkiye Genom Projesi'ni yürütüyoruz. Belirli bir noktaya geldi, artık başlama aşamasında. Hedef, ülkemizde olan kanserlerin genomik yapılarını değerlendirerek, ne özellikler taşıdığını ortaya koymak. Bunun yanında kanserin moleküler değerlendirmesi sonucunda yeni hedefler tanımlanmasını, bunun tanı ve tedavide kullanılmasını öngörüyoruz. Kanserle ilgili bir hedefi tanımlamak ve buna yönelik ilaçlar geliştirmek önemli. Son dönemde ihtiyaç olan konulardan bir tanesi Türkiye'de ilaç geliştirme sorunu. Biz bunu bu şekilde aşmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin kendi kanser ilaçlarını geliştirilebilmesi için bu çalışmalar bir başlangıç."

Kanserin hücresel tedavisi ve immunoterapisine yönelik grup çalışmalarının sürdüğünü belirten Özet, klinik çalışmaların desteklenmesine ve standartların belirlenmesine yönelik projelerinin bulunduğunu da vurguladı.

- "Tütüne bağlı pek çok kanser türü ortaya çıkıyor"

Türkiye'deki kanserlerin çevresel etkilerinin ortaya konulmasına yönelik de çalışmaların olduğuna dikkati çeken Özet, "Kanserin oluşmasında yoğun olarak tütün ürünlerinin yoğun kullanılması, ülkemizde kanser sorunun en önlenebilinen nedeni. Tütüne bağlı pek çok kanser türü ortaya çıkıyor. Tütünle mücadele başlıca konulardan." dedi.

Prof. Dr. Özet, kanser tanı ve tedavisinde her türlü uygulamanın yapıldığını, radyoterapi, kemoterapi başta olmak üzere birçok tedavinin Türkiye'de uygulandığını anlattı.

Kanser tedavisi için komşu ülkelerden hastaların geldiğine değinen Özet, şöyle konuştu:

"Desteklerle, kanser tedavisi alanında gelişmeler artmakta. Yurt dışından gelen hastalar, sağlık turizmine katkı sağlayacaktır. Türkiye, kanser tedavisinde dünya standartlarında, her türlü tedaviyi yapabilmekte. Kanser tedavisiyle ilgili her türlü cihaz bulunmakta. Toplumda giderek artan kilo artışıyla ilgili mücadelenin de başarıyla sürdürülmesi gerekiyor. Obezite yüzünden korunulabilir kanserler de artıyor. Sağlıklı beslenmeyi ve aktif yaşamı yaygınlaştırmalıyız."

Özet, kanserli hastanın tedavisi için motivasyonun da önemli olduğunu, hekimlerden hemşirelere sağlık çalışanlarından hasta yakınına kadar herkese görev düştüğünü vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
kanser Prof. Dr. Ahmet Özet Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

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