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"Hedefimiz, ülkenin bölgesel ve küresel rekabette lider olması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 19:24 | Son Güncelleme

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: - "Hedefimiz, ülkenin kısa dönemde mutlaka cari açığının kapatılması, orta dönemde de bölgesel ve küresel rekabette lider olması" - "TÜBİTAK projelerinden çıkan iki boyut var. Biri bilgi, ikincisi ise insan kaynağının geliştirilmesi"

MERSİN (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Hedefimiz, ülkenin kısa dönemde mutlaka cari açığının kapatılması, orta dönemde de bölgesel ve küresel rekabette lider olması. TÜBİTAK projelerinden çıkan iki boyut var. Biri bilgi, ikincisi ise insan kaynağının geliştirilmesi." dedi.

Mandal, Mersin Üniversitesinin ev sahipliğinde Uğur Oral Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi ve TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler Konferansı"nda yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin son 15 yılda Ar-Ge'ye ayırdığı rakamların iyi düzeyde olduğunu ve kaynak miktarının da giderek arttığını belirten Mandal, 2002 yılında yüzde 29 olan özel sektörün Ar-Ge harcamalarındaki payının, 2017'nin sonunda yüzde 57'ye çıktığını söyledi.

Mandal, Türkiye'nin son 15 yılda orta yüksek teknolojiye geçtiğine dikkati çekerek, "Orta düşükten orta yükseğe geçti ama yüksek teknoloji ülkesi değil. Hedeflerine bakıldığı zaman ise tamamen yüksek teknolojiyle ilişkili hedefler. 10 büyük ekonomiden birisi olma gibi ama şu anki pozisyonuna bakıldığında orta yüksek ve yüksek teknolojiyi eş zamanlı destekliyoruz. Yani destekleme hibe, teşvik oranlarımız orta yüksek ile yükseğe benzer." ifadelerini kullandı.

- "Sosyal bilimler sürecini derinlemesine çalışmada başarılı araştırmacılarımız var"

Gelecekte "çıktı ve etki" odaklı sürece ihtiyaç duyulacağına işaret eden Mandal, "Sosyal bilimler sürecini derinlemesine çalışmada başarılı araştırmacılarımız, bilim insanlarımız var ama ülkenin ihtiyaçları noktasında çıktı ve etki odaklı süreç yöneteceksek mutlaka bunun sosyal ve beşeri bilimlerle birlikte yönetilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mandal, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bununla ilgili ciddi çaba sarf ediyoruz. Hedefimiz ülkenin kısa dönemde mutlaka cari açığının kapatılması, orta dönemde bölgesel ve küresel rekabette lider olması. Bunun için iki anahtar kelime lazım. TÜBİTAK projelerinden çıkan iki boyut var. Biri bilgi, ikincisi ise insan kaynağının geliştirilmesi. Hem üretilecek bilginin hem de bu programlarda kullanılacak insan kaynağımızın nitelik boyutunun ön planda olması gerekiyor."

Mandal, daha sonra soruları cevapladı.

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Mersin TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal

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