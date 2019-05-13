"Hedefimiz, ülkenin bölgesel ve küresel rekabette lider olması"

MERSİN (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Hedefimiz, ülkenin kısa dönemde mutlaka cari açığının kapatılması, orta dönemde de bölgesel ve küresel rekabette lider olması. TÜBİTAK projelerinden çıkan iki boyut var. Biri bilgi, ikincisi ise insan kaynağının geliştirilmesi." dedi.

Mandal, Mersin Üniversitesinin ev sahipliğinde Uğur Oral Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi ve TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler Konferansı"nda yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin son 15 yılda Ar-Ge'ye ayırdığı rakamların iyi düzeyde olduğunu ve kaynak miktarının da giderek arttığını belirten Mandal, 2002 yılında yüzde 29 olan özel sektörün Ar-Ge harcamalarındaki payının, 2017'nin sonunda yüzde 57'ye çıktığını söyledi.

Mandal, Türkiye'nin son 15 yılda orta yüksek teknolojiye geçtiğine dikkati çekerek, "Orta düşükten orta yükseğe geçti ama yüksek teknoloji ülkesi değil. Hedeflerine bakıldığı zaman ise tamamen yüksek teknolojiyle ilişkili hedefler. 10 büyük ekonomiden birisi olma gibi ama şu anki pozisyonuna bakıldığında orta yüksek ve yüksek teknolojiyi eş zamanlı destekliyoruz. Yani destekleme hibe, teşvik oranlarımız orta yüksek ile yükseğe benzer." ifadelerini kullandı.