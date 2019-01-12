BALIKESİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hedefimiz yılda 300 bin kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirmek. Bu sayede inşallah önümüzdeki 20 yıl içerisinde Türkiye'de deprem riski taşıyan bina kalmamış olacak." dedi.

Kurum, Balıkesir AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerine değinerek bundan sonra parti olarak "gönül belediyeciliği" yapmaları gerektiğini söyledi.

Seçim çalışmalarının kapsamlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirten Kurum, "Bu çerçevede dokunmadık gönül, çalmadık kapı bırakmayacağız. Herkesin kalbini fethedeceğiz. Bunun adı kapı kapı gezmekse, gezeceğiz. Burada sizlerin güler yüzünü gördüğümüzde Ankara'ya başka bir motivasyonla gidiyoruz. Biliyoruz buradaki insanlar bizimle aynı şeyleri düşünüyorlar, aynı dertle dertleniyorlar." diye konuştu.

- "Her şeyi öncelik sıralamasına göre yapacağız"

Kurum, partisinin iktidarı boyunca hiçbir şekilde ayrımcılık yapmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Önümüzdeki seçimle biz de bu iktidar ve yeni hükümet sistemine uygun bir şekilde çalışmaya gayret gösteriyoruz. Bütün belediyeleri almak suretiyle gezeceğiz, dolaşacağız. Emin olun arkanızda bizler varız, bu şehrin, vatandaşımızın ihtiyacı olan her şeyi öncelik sıralamasına göre yapacağız. AK Parti iktidarıyla bütün vatandaşlarımıza hizmet ettik, kimseyi ayırmadık, ötekileştirmedik, dini, dili, ırkı, neymiş hiç bakmadık ve bakmayacağız da. Bu sayede de 17 yıldır iktidardayız. Bu seçimde başaracağınıza olan inancımız tamdır, elimizden gelen ne ise el birliği içerisinde vatandaşlarımıza anlatacağız."