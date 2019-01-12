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"Hedefimiz yılda 300 bin kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirmek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2019 20:41 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Hedefimiz yılda 300 bin kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirmek. Bu sayede inşallah önümüzdeki 20 yıl içerisinde Türkiye'de deprem riski taşıyan bina kalmamış olacak"

BALIKESİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hedefimiz yılda 300 bin kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirmek. Bu sayede inşallah önümüzdeki 20 yıl içerisinde Türkiye'de deprem riski taşıyan bina kalmamış olacak." dedi.

Kurum, Balıkesir AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerine değinerek bundan sonra parti olarak "gönül belediyeciliği" yapmaları gerektiğini söyledi.

Seçim çalışmalarının kapsamlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirten Kurum, "Bu çerçevede dokunmadık gönül, çalmadık kapı bırakmayacağız. Herkesin kalbini fethedeceğiz. Bunun adı kapı kapı gezmekse, gezeceğiz. Burada sizlerin güler yüzünü gördüğümüzde Ankara'ya başka bir motivasyonla gidiyoruz. Biliyoruz buradaki insanlar bizimle aynı şeyleri düşünüyorlar, aynı dertle dertleniyorlar." diye konuştu.

- "Her şeyi öncelik sıralamasına göre yapacağız"

Kurum, partisinin iktidarı boyunca hiçbir şekilde ayrımcılık yapmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Önümüzdeki seçimle biz de bu iktidar ve yeni hükümet sistemine uygun bir şekilde çalışmaya gayret gösteriyoruz. Bütün belediyeleri almak suretiyle gezeceğiz, dolaşacağız. Emin olun arkanızda bizler varız, bu şehrin, vatandaşımızın ihtiyacı olan her şeyi öncelik sıralamasına göre yapacağız. AK Parti iktidarıyla bütün vatandaşlarımıza hizmet ettik, kimseyi ayırmadık, ötekileştirmedik, dini, dili, ırkı, neymiş hiç bakmadık ve bakmayacağız da. Bu sayede de 17 yıldır iktidardayız. Bu seçimde başaracağınıza olan inancımız tamdır, elimizden gelen ne ise el birliği içerisinde vatandaşlarımıza anlatacağız."

Seçim çalışmalarında çevre ve gürültü kirliliğinin önüne geçeceklerini anlatan Kurum, "Tüm teşkilatımız olarak meydanlarda, ilçelerimizde vatandaşımızın erişebileceği şekilde bu bez ve filelerimizi dağıtıyoruz. Dağıtım işini hem teşkilatlarımız hem de belediyelerimiz gerçekleştirecekler. Bu noktada hanımlarımızdan da ekstra bir gayret istiyoruz. İnanın bu poşetler hem çevreye hem de şehirlerimize çok büyük zararlar veriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de eylem planlamaları çerçevesinde, 28 ilde 52 millet bahçesi projelerinin olduğunu dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Bunun dışında tarihi kent merkezlerinin yenilenmesi, ecdadımızın bize bıraktığı kültürel alanların, değerlerin ön plana çıkarılmasına yönelik de tüm Türkiye çapında projeler başlattık. Bunların ilk yıl itibariyle baktığımızda 25-30 bin civarında bağımsız bölümü içeren projeler yapacağız. Hedefimiz yılda 300 bin kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirmek. Bu sayede inşallah önümüzdeki 20 yıl içerisinde Türkiye'de deprem riski taşıyan bina kalmamış olacak."

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Balıkesir Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

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