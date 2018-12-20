Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hedefimiz, yılda 300 bin konutu dönüştürmek. Bunun bir kısmını bakanlık ve bağlı kuruluşlarımız TOKİ, Emlak Konut ve İller Bankası ile bir kısmını da yerel yönetimlerimizle ve özel sektörle yapacağız." dedi.

Kurum, Turkuvaz Medya Grubu tarafından ATO Meclis Salonu'nda düzenlenen "Ankara Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı"nda yaptığı konuşmada, kentsel dönüşümde, eskiyi dönüştürürken yerine sadece yenisini değil, ideal ve modern olanını da koymayı hedeflediklerini belirtti.

İnşaat sektörünün gelişirken lokomotif olmaya devam edeceğine değinen Bakan Kurum, "80 milyonu aşan nüfusumuzun yüzde 88'i şehirlerdeki 19 buçuk milyon konutta yaşıyor. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'da son 10 yılda inşaat sektörünün payı yaklaşık yüzde 7 olarak gerçekleşti. Önümüzdeki süreçte bu payın gelişmiş ülkelerde yüzde 10, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 17 olması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,5 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini belirten Kurum, Türkiye nüfusunun yüzde 71'inin 1. ve 2. derece deprem bölgesinde yaşadığını dolayısıyla kentsel dönüşümün kaçınılmaz olduğunu vurguladı.