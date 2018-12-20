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"Hedefimiz, yılda 300 bin konutu dönüştürmek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2018 12:54 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Hedefimiz, yılda 300 bin konutu dönüştürmek. Bunun bir kısmını bakanlık ve bağlı kuruluşlarımız TOKİ, Emlak Konut ve İller Bankası ile bir kısmını da yerel yönetimlerimiz ve özel sektörle yapacağız" - "Kentsel dönüşüm sayesinde 662 bin bağımsız birim, dönüşüm kapsamına alındı ve 594 bin konut dönüşüme tabi oldu"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hedefimiz, yılda 300 bin konutu dönüştürmek. Bunun bir kısmını bakanlık ve bağlı kuruluşlarımız TOKİ, Emlak Konut ve İller Bankası ile bir kısmını da yerel yönetimlerimizle ve özel sektörle yapacağız." dedi.

Kurum, Turkuvaz Medya Grubu tarafından ATO Meclis Salonu'nda düzenlenen "Ankara Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı"nda yaptığı konuşmada, kentsel dönüşümde, eskiyi dönüştürürken yerine sadece yenisini değil, ideal ve modern olanını da koymayı hedeflediklerini belirtti.

İnşaat sektörünün gelişirken lokomotif olmaya devam edeceğine değinen Bakan Kurum, "80 milyonu aşan nüfusumuzun yüzde 88'i şehirlerdeki 19 buçuk milyon konutta yaşıyor. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'da son 10 yılda inşaat sektörünün payı yaklaşık yüzde 7 olarak gerçekleşti. Önümüzdeki süreçte bu payın gelişmiş ülkelerde yüzde 10, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 17 olması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,5 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini belirten Kurum, Türkiye nüfusunun yüzde 71'inin 1. ve 2. derece deprem bölgesinde yaşadığını dolayısıyla kentsel dönüşümün kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Kentsel dönüşüm projelerine bugüne kadar 8 buçuk milyar Türk lirası kaynak aktarıldığını anlatan Kurum, "Kentsel dönüşüm sayesinde bugüne kadar 662 bin bağımsız birim, dönüşüm kapsamına alındı ve 594 bin konut dönüşüme tabi oldu. 53 ilimizde 237 riskli alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

- "6 milyon 700 bin konut, yıkılıp yeniden inşa edilecek"

Kurum, gelecek 20 yıl içinde 6 milyon 700 bin konutun, yıkılıp yeniden inşa edilmesi gerektiği bildirerek şunları kaydetti:

"Hedefimiz, yılda 300 bin konutu dönüştürmek, bunun bir kısmını bakanlık ve bağlı kuruluşlarımız TOKİ, Emlak Konut ve İller Bankası ile yapacağız. Bir kısmını da yerel yönetimlerimizle ve özel sektörle yapacağız. Bunun kamu tarafı yüzde 20'sini içeriyor, yüzde 80'ini de özel sektörle yapmamız gerekiyor. Kentsel dönüşüm projelerinde temel amacımız, tüm aşamalarını halkımızla ve paydaşlarımızla birlikte yürüteceğimiz sosyal boyuta ilişkin projeler hayata geçirmek olacaktır. Tarihi ve geleneksel kent merkezlerinin kimliği korunarak, yenileme ve dönüşüm çalışmalarını hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda, tarihi kent meydanlarımız ile metruk durumda bulunan riskli yapılarının yenilenmesi çalışmalarına hız kazandırıyoruz."

İstanbul'da Esenler, Üsküdar ve Gaziosmanpaşa'da dönüşüm çalışmalarının başladığına vurgu yapan Kurum, İstanbul Havalimanı'nın yanında inşa edilecek 7 bin bağımsız bölüm sayesinde personelin ulaşım probleminin de çözüleceğini aktardı.

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Ankara Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

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