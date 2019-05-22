"Hedefimiz yıllık üretimi 3 ila 5 milyon ton seviyesine çıkarmak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, "Hedefimiz, inşallah hem mekanizasyon sistemini kurmak hem de ilave istihdamlar yapmak suretiyle şu anda ortalama 1 milyon ton olan yıllık üretimimizi 3 ila 5 milyon ton seviyesine çıkarmak olacaktır." dedi.

Cansız, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) alınacak isimleri belirlemek için kura çekimine geldiklerini belirtti.

Bakanlık olarak milli enerji ve maden politikası kapsamında yerli kaynaklara önem verdiklerini ifade eden Cansız, şöyle devam etti:

"Yerli kaynaklarımızın başında da yerli linyitlerimiz ve taş kömürümüz geliyor. Emekçi kardeşlerimizle deniz seviyesinden 560 metre aşağıda iftar yapmak için bir araya geleceğiz. Biz linyit potansiyeli itibarıyla zengin bir ülkeyiz. İki binli yıllarda 8 milyar 500 ton linyit rezervimiz son 10-15 yılda yapılan yeni keşiflerle 20 milyar tona çıkmıştır.

Taş kömüründe baş aktör Zonguldak'ımız ancak biz eş zamanlı olarak maalesef kalorifik değerler veya başka sebeplerle yurt dışından 37 milyon ton kömür ithal ediyoruz. Yaklaşık 4-5 milyar dolar. Bizim amacımız TTK'nin başta kalorisi yüksek kömürlerini en hızlı, en verimli şekilde yer üstüne çıkarmak.Yarım mekanize ve tam mekanize oluşumları bu manada çok önemlidir. Hedefimiz, inşallah hem mekanizasyon sistemini kurmak hem de ilave istihdamlar yapmak suretiyle şu anda ortalama 1 milyon ton olan yıllık üretimimizi 3 ila 5 milyon ton seviyesine çıkarmak olacaktır."

Cansız, planlar kapsamında şartlar olgunlaştıkça ilave istihdamların önümüzdeki dönemlerde oluşacağını da sözlerine ekledi.

Vali Bektaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bektaş, konuşmaların ardından Cansız'a madenci heykeli hediye etti.

