"Hedefimiz yüzde 100 okuryazar toplum olmak"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, himayelerinde başlatılan Okuryazarlık Seferberliği ile yüzde 100 okuryazar toplum olmayı hedeflediklerini bildirdi.
Emine Erdoğan, Instagram hesabı üzerinden bir yıl önce başlatılan Okuryazarlık Seferberliği'ne ilişkin kursiyerlerle çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Paylaşımında "Okuma ihtiyacı barut gibidir, bir kere tutuşunca artık onu söndüremezsiniz." sözünü hatırlatan Emine Erdoğan, "Biz o fitili Okuryazarlık Seferberliğiyle yaktık, bir yılda 800 bin vatandaşımıza ulaştık. Hedefimiz yüzde 100 okur yazar toplum olmak." ifadelerini kullandı.
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