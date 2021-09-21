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  4. Hedefinde kadınlar var! "Kibar Feyzo" lakaplı yankesici tutuklandı

Hedefinde kadınlar var! "Kibar Feyzo" lakaplı yankesici tutuklandı

21.09.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bindiği halk otobüsünde yer göstererek güven sağladığı kadının el çabukluğu ile cep telefonu ve cüzdanını alırken güvenlik kamerasına yansıyan 'Kibar Feyzo' lakaplı Feyzullah T., polis tarafından gözaltına alınıp, mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Kapkaç ekipleri ile Güven Timleri, kent genelinde meydana gelen 3 ayrı yankesicilik olayı ile ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda olayların meydana geldiği pazar yeri, aile sağlığı merkezi ve halk otobüsündeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Çalışma sonucunda şüphelinin 'Kibar Feyzo' lakaplı Feyzullah T. olduğu belirlendi. Feyzullah T., polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

ÖNCE YER GÖSTERDİ SONRA TELEFON VE CÜZDANI ALDI

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde Feyzullah T.'nin, kapı önünde ayakta yolculuk yaparken otobüse binen kadınlara yer gösterip güven sağladığı, bu sırada kalabalıkta aynı kadının telefon ve cüzdanını el çabukluğu ile aldığı görüldü. Aile sağlığı merkezinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda da yine Feyzullah T.'nin girişte oluşan kalabalıkta kadının aynı şekilde cüzdanını aldığı, güvenlik kamerasına yakalanmamak için de elindeki poşetle perdeleme yaptığı görüldü.

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Benzer suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıkan Feyzullah T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Feyzullah T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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Ankara
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