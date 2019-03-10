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"Hedefiniz yeni pazarları keşfetmek olmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 00:07 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Dış taleple birlikte dışarıya açılmak önemli. Hedefiniz yeni pazarları keşfetmek, yeni ürünler geliştirmek ve üretim süreçlerinizi iyileştirmek olmalı" - "İstismar siyaseti yürütenler bu şehre (Van) yıllarca ihanet ettiler. Onların bu şehre katabilecekleri, iş insanlarımız için, sanayicilerimiz için yapacakları hiçbir şey yok"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dış taleple birlikte dışarıya açılmak önemli. Hedefiniz yeni pazarları keşfetmek, yeni ürünler geliştirmek ve üretim süreçlerinizi iyileştirmek olmalı." dedi.

Bakan Varank, Van programı kapsamında "Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Van Yatırımları Açılış ve İmza Töreni"ne katıldı. Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Varank, Bakanlığının uyguladığı tüm politikaların merkezinde yatırım ve üretimin olduğunu söyledi.

Güçlü kamu-özel sektör işbirliğinin istikrarlı ve yüksek büyümeyi de beraberinde getirdiğini anlatan Varank, her zaman çözüm odaklı bir hükümet olduklarını, yeni sistemle hızlarını ve esnekliklerini de artırdıklarını ifade etti.

- "İşlerinizi büyütmekten çekinmeyin"

Aralık 2020'ye kadar işe alınacak her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca, nisan sonuna kadar her bir ilave istihdamın 3 ay boyunca maaşını ödeyeceklerini aktaran Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Asgari ücret desteği, 5 puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerimiz de aynen devam edecek. Bu değişiklikler sizler için üzerinizdeki ilave yükleri en aza indirmek için gerçekleştirildi. Çabamızı karşılıksız bırakmayın ve işlerinizi büyütmekten çekinmeyin. Üretim tarafında da attığımız önemli adımlar var. OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamını genişlettik ve arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. Bakanlığımızın sera yatırımı teşviklerini arttırdık. KOSGEB açık olan 10 farklı destek programıyla başvurularınızı bekliyor. Bunları en iyi şekilde değerlendirebilir ve üretim potansiyellerinizi yukarılara taşıyabilirsiniz. Dış taleple birlikte dışarıya açılmak önemli. Hedefiniz yeni pazarları keşfetmek, yeni ürünler geliştirmek ve üretim süreçlerinizi iyileştirmek olmalı."

Van'ın sanayicilerinin katkısıyla 16 senede milli gelirini 17 kat artırdığını, kentin ekonomik anlamda güçlendiğini dile getiren Varank, bu başarıda devletin sunduğu katkıların da büyük pay sahibi olduğunu belirtti.

- "15 bin Vanlı kardeşimize istihdam imkanları oluşturacağız"

Bakan Varank, Van'da 55 milyon lira harcayarak Tekstilkent'i kurduklarını, burada 15 büyük firmanın 2 bin kişiye iş imkanı sağladığını ifade etti. Çocukları en iyi şekilde yetiştirerek meslek sahibi yapmak istediklerini, onlara çalışabilecekleri yerler sunmanın boyunlarının borcu olduğunu vurgulayan Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlimizde istihdam oluşturacak yatırımlara önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam edeceğiz. 16 milyon liralık kaynağı buraya aktarıyoruz. İkinci Tekstilkent'i kuruyoruz. 50 fabrikaya ev sahipliği yapacak Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB altyapı projesinin imzasını bugün huzurlarınızda atıyoruz. Bu sayede 15 bin Vanlı kardeşimize yeni istihdam imkanları oluşturacağız. Bu şehir enerjisini gençlerinden alıyor. Biz bu enerjiyi yenilik yapma, icat çıkarma iştahıyla birleştirmek istedik."

Van için büyük hayallerinin bulunduğunu, bunu gerçekleştirmenin temel şartının güven ve istikrar olduğunun altını çizen Varank, huzurun, güvenin olmadığı yerde kalkınmanın olamayacağını söyledi.

- "Onların bu şehre katabilecekleri hiçbir şey yok"

"Van'ın gündemini tekrar terörün, Kandil'den atananların esir almaması için bu salonda bulunan her bir kardeşimin çok büyük bir sorumluluğu var." diyen Varank, şunları kaydetti:

"31 Mart, bu salonda konuştuklarımızın gerçeğe dönüşmesinde bir dönüm noktası olacaktır. Bu şehre gelip yatırım yapmak için sırada bekleyen onlarca yatırımcı var. Biz tüm yatırımcılarımıza, Vanlı kardeşlerimize şunun sözünü çok açık yüreklilikle veriyoruz. Ne olursa olsun Van'ın gündeminin terörle işgal edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ama bu yolda desteğe ihtiyacımız var. İnşallah Van kayıp yıllarını hızla telafi edecek yeni bir dönemi Necdet Takva ile yakalayacak diye umut ediyorum. İstismar siyaseti yürütenler bu şehre yıllarca ihanet ettiler. Onların bu şehre katabilecekleri, iş insanlarımız için, sanayicilerimiz için yapacakları hiçbir şey yok. Kazandırmaktan değil kaybettirmekten anlar. Ama biz Van'ın kaybetmesine, Van'ın insanlarının kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz. İnanıyorum ki 31 Mart'ta Van, geleceğini çalmak isteyenlere en güçlü cevabı sandıkta verecek."

Bakan Varank, konuşmasının ardından Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında tamamlanan projelerin açılışını yaptı, yeni projeleri imzaladı.

Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanayiciler ve davetliler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
istişare sanayi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Van

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