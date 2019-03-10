"Hedefiniz yeni pazarları keşfetmek olmalı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dış taleple birlikte dışarıya açılmak önemli. Hedefiniz yeni pazarları keşfetmek, yeni ürünler geliştirmek ve üretim süreçlerinizi iyileştirmek olmalı." dedi.

Bakan Varank, Van programı kapsamında "Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Van Yatırımları Açılış ve İmza Töreni"ne katıldı. Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Varank, Bakanlığının uyguladığı tüm politikaların merkezinde yatırım ve üretimin olduğunu söyledi.

Güçlü kamu-özel sektör işbirliğinin istikrarlı ve yüksek büyümeyi de beraberinde getirdiğini anlatan Varank, her zaman çözüm odaklı bir hükümet olduklarını, yeni sistemle hızlarını ve esnekliklerini de artırdıklarını ifade etti.

- "İşlerinizi büyütmekten çekinmeyin"

Aralık 2020'ye kadar işe alınacak her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca, nisan sonuna kadar her bir ilave istihdamın 3 ay boyunca maaşını ödeyeceklerini aktaran Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Asgari ücret desteği, 5 puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerimiz de aynen devam edecek. Bu değişiklikler sizler için üzerinizdeki ilave yükleri en aza indirmek için gerçekleştirildi. Çabamızı karşılıksız bırakmayın ve işlerinizi büyütmekten çekinmeyin. Üretim tarafında da attığımız önemli adımlar var. OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamını genişlettik ve arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. Bakanlığımızın sera yatırımı teşviklerini arttırdık. KOSGEB açık olan 10 farklı destek programıyla başvurularınızı bekliyor. Bunları en iyi şekilde değerlendirebilir ve üretim potansiyellerinizi yukarılara taşıyabilirsiniz. Dış taleple birlikte dışarıya açılmak önemli. Hedefiniz yeni pazarları keşfetmek, yeni ürünler geliştirmek ve üretim süreçlerinizi iyileştirmek olmalı."