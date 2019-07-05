'HEDEFLERİ CUMA NAMAZINDAN ÇIKANLARDI' İDDİASI

Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçesi Reyhanlı'da 3 Suriyelinin ölümüyle sonuçlanan patlamanın ayrıntıları ortaya çıkıyor. Otomobilin, park halinde değil, seyir halinde olduğu, Suriyelilere ait olduğu ve geçici Türk plakası takılı olduğu anlaşıldı.

Ölen 3 Suriyeli'nin hedefinin, patlamanın meydana geldiği yerin 50 metre uzağındaki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cuma namazından çıkanlar olduğu ileri sürüldü. Ancak, patlamanın cuma namazı kılınırken, camiye uzak bir noktada meydana gelmesi, faciayı önlemiş oldu.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bomba imha uzmanları tarafından yapılan inceleme de tamamlandı. Hurda yığına dönen otomobil ve çevreye dağılan parçaları, çekiciye yüklenerek Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

KİMYASAL RİSKE RASTLANMADI

AFAD ekipleri tarafından da bölgede kimyasal ölçüm cihazlarıyla incelemeler yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada herhangi bir kimyasal risk saptanamadı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin de çalışmasının tamamlamasının ardından cadde temizlenip, araç trafiğine açıldı. Çevredeki bazı binaların da camlarının kırıldığı görüldü.