İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Hedefleri olan milletler tarihe yön verirler. Bu aziz milletin tarih boyunca büyük hedefleri olmuştur. Şimdi de 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 hedeflerinden bahsediyoruz. Bunlar kuru laf kalabalıkları değildir, çocuklarımızın istikbalinin hazırlandığı stratejik bir bakış açısıdır." dedi.

Kurtulmuş, Esenyurt Ev Hanımları ve Engelliler Dayanışma Derneği'nin Esenyurt Sarıkamış Şehitleri Kültür Merkezi'nde düzenlediği 5. Geleneksel Olağan Sertifika Töreni ve El Emeği Yarışması'nda yaptığı konuşmada Türkiye’de nüfusun yarıdan biraz fazlasını kadınların oluşturduğunu söyledi.

Toplumsal hayatın her yerinde, her alanında kadınların güçlü bir şekilde varlığını hep gündeme getirmiş olan bir siyasi hareket olduklarını vurgulayan Kurtulmuş, "Kadınlarımızın hem TBMM'de milletvekili olarak siyasetin içinde olması hem bakan olarak Türkiye'nin yöneticilerinin içerisinde olması hem de kadınlarımızın yerel yönetimlerde var olmasını öteden beri savunuyoruz. İnşallah bu seçimde de yerel yönetimlerde, meclis üyeliklerinde kadın adaylarımızın seçime çok büyük katkısı olacak. Şu anda Parlamento'da da 53 kadın arkadaşımız AK Parti saflarında milletvekili olarak mücadele ediyor." diye konuştu.