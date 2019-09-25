"Hedeflerimize milletimizle beraber yürüyeceğiz"

EDİRNE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan "Birileri devamlı kaşıyor, 'Yarın seçim olacak, o olacak, bu olacak.' milletin aklını karıştırıyor. Kimse böyle bir şeye inanmasın. Biz bu ülkede yapacaklarımızı, 2023 hedeflerini, 2053 hedeflerini 2071 hedeflerini ortaya koyduk, kitabımıza yazdık. O hedeflere milletimizle beraber yürüyeceğiz." dedi. Bakan Turhan, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, bu yıl mali seçimleri yaptıklarını, her seçimde olduğu gibi yine milletin AK Parti'ye çok büyük oranda destek verdiğini belirtti. Seçimlerde bin 389 belediyenin 755'ini alarak AK belediyecilik hizmetleriyle tanıştırdıklarını aktaran Turhan, AK Parti'nin şimdiye kadar girdiği 15 seçimde rakiplerine açık ara farkla galip geldiğini, dünyada böyle bir partinin olmadığını vurguladı. Milletin AK Partiye destek vermesinin arkasında önemli nedenler olduğunu anlatan Turhan, bu nedenlerden bazılarının iktidara geldiği günden bu yana Türkiye'deki, değişim, dönüşüm, gelişim, altyapı hizmetleri ve sosyal hizmetler olduğunu belirtti

- "Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekir" AK Parti'nin iktidarda olmasının, milletten böyle güçlü destek görmesinin en önemli nedenlerinden birinin kendisini, davasına adamış, milletin adamı, hizmet adamı olan, liderleri Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Bakan Turhan, konuşmasına şöyle devam etti: "Muhalefetin hedefi davamızın lideridir. Memleketimiz üzerinde hesapları olan iç ve dış mihrakların hedefi de davamızın lideridir. Davamızın liderini eğer zayıflatırlarsa kendileri istedikleri gibi bu ülke üzerindeki hesaplarını yapmada, oyun kurmada serbest kalacaklardır. Bizler de bunun için davamıza ve onun liderine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sadakatle samimiyetle sahip çıkmamız lazım. Bu davanın en önemli görevlerden biri, idrak etmesi gereken hususlardan biri de budur. Bizim içimizden bu yolculuk esnasında bazıları bir takım bahaneler ve nedenlerle yolumuzdan ayrılmışlar, kendilerine başka yol tayin etmişlerdir. Bu da davamızın liderinin zayıflatılması için yapılan metotlardan biridir. Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekir. Bazı konularda görüş ayrılıkları olabilir, bizim partimizde herkes görüş ve fikrini açık olarak kurullarında söyleyebilir ama bunu ayrışma ve bozuşma sebebi yapmamamız lazım. Eğer yapılıyorsa başkalarının hesabının figüranlığını yapıyorlardır."