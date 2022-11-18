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Hedeflerinde gençler ve çocuklar var! İçindeki aromayla kandırıyorlar... İnternette tek kullanımlık olarak satılıyor

18.11.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kullanımı 12-18 yaşa kadar düşen elektronik sigara zararsız ve masum gibi biliniyor olsa da başta kanser olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açıyor. Yasaklara rağmen internette tek kullanımlık olarak satılan elektronik sigaralara karşı uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Kardiyoloji Uzmanı Muhammed Keskin, ''Bu bizi çok korkutuyor. Oksijen değerleri düşüyor. Kişiler solunum cihazına bağlanmadan kendi solunum fonksiyonlarını yerine getirememeye başlıyor'' ifadelerini kullandı.

Hedeflerinde gençler ve çocuklar var! İçindeki aromayla kandırıyorlar... İnternette tek kullanımlık olarak satılıyor

İnternette tek kullanımlık elektronik sigara satışları yaygınlaştı. Göz alıcı renklerle ve meyve aromalarıyla satılan sigaralar en çok çocukları ve gençleri zehirliyor. Nikotin tozuyla üretilmiş ve aromayla tatlandırılmış bu ürünlerin sigara kadar zararlı olduğu belirtiliyor.

Haber Global'e konuşan Kardiyoloji Uzmanı Muhammed Keskin, ''İçinde tütün olmayabilir ama içinde ağır metal var. Sonuçta bunlar da yakılarak, bir duman çıkararak bir etkiyi bırakıyor. Nikotin bunlarda da var ve çok zararlı. Tüketildikçe oksidasyona neden oluyor. Oksidasyon demek kanser demek, damar tıkanıklığı demek, karaciğer yağlanması demek, şeker hastalığı demek. Her şeyin başı bu oksidasyon. Felç riskini 3'te 1 oranında artırıyor'' ifadelerini kullandı.

''SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANIYORLAR''

Keskin ayrıca elektronik sigara kullanımıyla birlikte ortaya çıkan bir hastalıktan da bahsederek, ''Bu bizi çok korkutuyor. Oksijen değerleri düşüyor. İlerleyen bir nefes darlığı görülüyor ve kişiler solunum cihazına bağlanmadan kendi solunum fonksiyonlarını yerine getirememeye başlıyorlar'' dedi.

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''KULLANAN ARKADAŞLARIMIZ VAR''

Mikrofon uzatılan gençler ise, elektronik sigaranın tadına baktıklarını söyleyerek, aromasından dolayı beğendiklerini dile getirdiler ancak sigara kadar zararlı olduğunu öğrenince kullanmayı bıraktıklarını, arkadaş çevresinde ise kullanıldığının altını çizdiler.

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Anahtar Kelimeler:
elektronik sigara

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