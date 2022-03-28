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Hedeflerinde İtalya vardı... Yüzlercesi lüks teknelerde yakalandı!

28.03.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'den İtalya'ya gitmeye çalışan 771 düzensiz göçmen yakalandı. 3 lüks yelkenli ve büyük bir balıkçı teknesinde yakalanan göçmenler il göç idaresine sevk edildi. Organizatör oldukları öne sürülen 6 kişi ise gözaltına alındı.

Hedeflerinde İtalya vardı... Yüzlercesi lüks teknelerde yakalandı!

İzmir'in Seferihisar, Urla ve Çeşme ilçeleri açıklarında 3 lüks yelkenli ve büyük balıkçı teknesiyle İtalya'ya gitmeye çalışan 771 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında, 4 teknenin çok sayıda düzensiz göçmeni İzmir'den İtalya'ya götürmeye çalışacağı bilgisine ulaşıldı.

İzmir'de 827 kaçak göçmen yakalandı, 44 kaçak göçmen kurtarıldı; 6 gözaltı - Güvenlik - İzmir -

SEFERİHİSAR'DA 336 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Bu kapsamda harekete geçen Sahil Güvenlik İzmir Grup Komutanlığı ekipleri, Seferihisar ilçesi Doğanbey sahili açıklarındaki teknede 336 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

İzmir'de 827 kaçak göçmen yakalandı, 44 kaçak göçmen kurtarıldı; 6 gözaltı - Güvenlik - İzmir -

URLA'DA 2 TEKNEYE OPERASYON

Ekipler, Urla ilçesindeki Teke Burnu açıklarında da durdurdukları 2 teknedeki 330 düzensiz göçmeni yakaladı.

İzmir açıklarında 336 düzensiz göçmen yakalandı, 6 şüpheli gözaltında

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, operasyon kapsamında ayrıca Çeşme ilçesi açıklarında ise teknedeki 105 göçmeni karaya çıkardı.

İzmir'de 827 kaçak göçmen yakalandı, 44 kaçak göçmen kurtarıldı; 6 gözaltı - Güvenlik - İzmir -

HEDEFLERİNDE İTALYA VARDI

Afganistan, Bangladeş, Eritre, Yemen, Somali, Pakistan ve Sudan uyruklu oldukları belirtilen 771 göçmenin, İzmir'den İtalya'ya gitmeye çalıştıkları ifade edildi.

İzmir açıklarında 336 düzensiz göçmen yakalandı, 6 şüpheli gözaltında

Yasa dışı geçişi organize ettikleri ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alınırken, düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi. (AA)

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