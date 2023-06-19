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  4. Hedefte o iki şehir var! Cumhurbaşkanı Erdoğan hem kurmaylarına hem teşkilatlara talimat verdi: Mutlaka...

Hedefte o iki şehir var! Cumhurbaşkanı Erdoğan hem kurmaylarına hem teşkilatlara talimat verdi: Mutlaka...

19.06.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçimlerinin oldukça hareketli geçen atmosferi geride bırakılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdiden yerel seçim için hazırlıklara başladı. Erdoğan'ın yerel seçimlerdeki başlıca hedefi belli olurken parti teşkilatlarına da bu doğrultuda özel çalışma talimatı verdiği öğrenildi. AK Parti'de seçim hazırlıkları kapsamında ayrıca oy kaybı yaşanan illerde kanaat önderleriyle de görüşeceği belirtiliyor.

Hedefte o iki şehir var! Cumhurbaşkanı Erdoğan hem kurmaylarına hem teşkilatlara talimat verdi: Mutlaka...

Önümüzdeki yıl gerçekleşecek yerel seçimler için AK Parti'nin hedefi iddiaya göre özellikle CHP'li 11 büyükşehir belediyesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem kurmaylarına hem de parti teşkilatlarına yerel seçim talimatlarını verdi. AK Parti 2024 seçimleri için hazırlıklara başlıyor...

ERDOĞAN 2 ŞEHRİ İŞARET ETTİ: MUTLAKA KAZANILMALI!

Türkiye 2024'te bir kez daha sandık başına gidecek, yerel seçimler ile belediye başkanları seçilecek. Halihazırda 30 büyükşehir belediyesinden 15'ini AK Parti, 11'ini ise CHP yönetiyor. Show Haber'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan parti teşkilatlarına 'yerel seçim hazırlıklarına başlayın' talimatı verirken gözünü CHP'li belediyelere dikti. Erdoğan, İstanbul ve Ankara'nın mutlaka kazanılması gerektiğini vurguladı.

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5 YILLIK RAPOR İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına ise CHP'li 11 büyükşehirde 5 yılda hangi vaatlerin gerçekleştiği ve nelerin eksik kaldığı konusunda kapsamlı çalışma yapılması talimatı verdi.

KANAAT ÖNDERLERİYLE TEMAS, 'REHAVET' UYARISI...

Yine seçim çalışmaları kapsamında AK Parti'nin oy kaybı yaşadığı illerde kanaat önderleriyle görüşülecek, oy kaybının nedeni araştırılacak. En önemli uyarılardan biri ise rehavet.

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Recep Tayyip Erdoğan CHP

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