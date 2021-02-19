Hediye çekilişi diye cep telefonuna gelen mesajı tıklayınca 2 bin 300 lira dolandırıldı

Samsun’da kimliği belirsiz bir dolandırıcı, arkadaşının sosyal medya hesabını ele geçirerek "hediye çekilişi" diye mesaj attığı genç kadını 2 bin 300 lira dolandırdı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. (25) adlı kadının arkadaşı olan B.A.’nın sosyal medya hesabı kimliği belirsiz dolandırıcı tarafından ele geçirildi. Dolandırıcı bu hesap üzerinden S.T. ile yazışıp bir teknoloji mağazasının ismini vererek, "Hediye çekilişi var. Seni de düşündüm. Telefonun faturalı mı?" diye yazıp telefon numarasını istedi. S.T. de B.A. zannettiği dolandırıcının tuzağına düşerek telefon numarasını yazdı. Telefona gelen mesajı tıklayan S.T.’nin telefon faturasına 2 bin 300 lira ücret yansıdı. Dolandırıldığını anlayan S.T. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

