HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hediye çekilişi diye cep telefonuna gelen mesajı tıklayınca 2 bin 300 lira dolandırıldı

Hediye çekilişi diye cep telefonuna gelen mesajı tıklayınca 2 bin 300 lira dolandırıldı

19.02.2021 17:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da kimliği belirsiz bir dolandırıcı, arkadaşının sosyal medya hesabını ele geçirerek "hediye çekilişi" diye mesaj attığı genç kadını 2 bin 300 lira dolandırdı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi.

Samsun’da kimliği belirsiz bir dolandırıcı, arkadaşının sosyal medya hesabını ele geçirerek "hediye çekilişi" diye mesaj attığı genç kadını 2 bin 300 lira dolandırdı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. (25) adlı kadının arkadaşı olan B.A.’nın sosyal medya hesabı kimliği belirsiz dolandırıcı tarafından ele geçirildi. Dolandırıcı bu hesap üzerinden S.T. ile yazışıp bir teknoloji mağazasının ismini vererek, "Hediye çekilişi var. Seni de düşündüm. Telefonun faturalı mı?" diye yazıp telefon numarasını istedi. S.T. de B.A. zannettiği dolandırıcının tuzağına düşerek telefon numarasını yazdı. Telefona gelen mesajı tıklayan S.T.’nin telefon faturasına 2 bin 300 lira ücret yansıdı. Dolandırıldığını anlayan S.T. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İlk göz ağrım''İlk göz ağrım'
Çankırı'da 'polisten çocuğa şiddet' iddiasına soruşturmaÇankırı'da 'polisten çocuğa şiddet' iddiasına soruşturma
Tesbih namazı kaç rekattır? Nasıl kılınır? Tesbih namazı faziletiTesbih namazı kaç rekattır? Nasıl kılınır? Tesbih namazı fazileti

En Çok Okunan Haberler

Ölüm uykusuna dalarak intihar eden doktorla ilgili yeni gelişme

Ölüm uykusuna dalarak intihar eden doktorla ilgili yeni gelişme

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Erdoğan ile İmamoğlu arasında sürpriz görüşme!

Erdoğan ile İmamoğlu arasında sürpriz görüşme!

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

Sincar'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen PKK'lı tutuklandı

MİT'in Sincar'da yakaladığı PKK'lı hakkında flaş karar

Çankırı'da 'polisten çocuğa şiddet' iddiasına soruşturma

Çankırı'da 'polisten çocuğa şiddet' iddiasına soruşturma

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Kazadan sonra polisi ekmek arası köfte yiyerek beklediler: 'Karnımız çok acıkmıştı'

Kazadan sonra polisi ekmek arası köfte yiyerek beklediler

Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü Trabzon'da yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Sultangazi’de bacağından vurulan kişinin seke seke kaçtığı anlar kamerada

Dehşete düşüren olay! Bacağından vuruldu seke seke kaçtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.