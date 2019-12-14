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Hediye paketlerinden uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 15:11 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ -İstanbul DHA - Yılbaşı öncesi dikkat çekmemek için müşterilerine hediye paketi içinde uyuşturucu satan şüpheli yakalandı.  Bağcılar Asayiş Şube ekipleri Yavuz Selim Mahallesi'nde şüphe üzerine Refik K.'ya (30) ait aracı durdurdu.

Yüksel KOÇ -İstanbul DHA - Yılbaşı öncesi dikkat çekmemek için müşterilerine hediye paketi içinde uyuşturucu satan şüpheli yakalandı.

Bağcılar Asayiş Şube ekipleri Yavuz Selim Mahallesi'nde şüphe üzerine Refik K.'ya (30) ait aracı durdurdu. Aracın içinde arama yapan ekipler, hediye paketi içinde 1 kilo 120 gram toz esrar buldu.

Refik K.'nın evinde de arama yapan ekipler, evde de 30 kilogram toz esrar ve 254 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Toplamda 31 kilo 120 gram toz esrar ve 254 adet uyuşturucu hap ile yakalanan Refik K.'nın evinde biri hard disk görünümlü olmak üzere iki adet de hassas terazi ele geçirildi. Refik K., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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