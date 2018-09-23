HABER

Hediye paketlerinin içinden 29 kilo eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 13:44 | Son Güncelleme

BOLU'da, narkotik ekiplerince sürücüsü durdurulan cipte arama yapıldı.

Hediye paketlerinin içinden 29 kilo eroin çıktı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, narkotik ekiplerince sürücüsü durdurulan cipte arama yapıldı. Aracın çeşitli yerlerine 56 hediye paketi içinde gizlenen, piyasa değeri 3 milyon lira olan 29 kilo 470 gram eroin ele geçirildi. Sürücü M.Ö. (30), gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda uygulama yaptı. Denetim kapsamında, şüphe üzerine cip sürücüsü durduruldu. Narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada; aracın çeşitli yerlerine 56 hediye paketi içinde gizlenen, 29 kilo 470 gram eroin ele geçirildi. Sürücü M.Ö. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ö., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Piyasa değerinin 3 milyon lira olduğu öğrenilen uyuşturucu maddenin, Van'dan İstanbul'a götürüldüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Hediye paketlerinin içinden 29 kilo eroin çıktıHediye paketlerinin içinden 29 kilo eroin çıktıHediye paketlerinin içinden 29 kilo eroin çıktı

PARTNERAyakları yere değmiyorAyakları yere değmiyor
Uçurumdan yuvarlanan hafriyat kamyonunun sürücüsü öldüUçurumdan yuvarlanan hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü
Arnavutköy'de makilik alanda yangın (1)Arnavutköy'de makilik alanda yangın (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tipe bak..ne demek istediğimi anladınız..fistanlı hewallere para mı gönderecektin lan deyyus
Diğer Haberler
Tüm dünya buradan atlıyor

Tüm dünya buradan atlıyor

Yer: Akçakoca... Denizden tam 30 ton palamutla döndü!

Yer: Akçakoca... Denizden tam 30 ton palamutla döndü!

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

Ünlülerin fotoğraflarıyla dalga geçen kadın: Celeste Barber

Ünlülerin fotoğraflarıyla dalga geçen kadın: Celeste Barber

TEM'de şoke eden görüntü: Lüks otomobilde koltuk taşıdı!

TEM'de şoke eden görüntü: Lüks otomobilde koltuk taşıdı!

Herkes oraya gidiyordu! Şimdiki hali inanılmaz...

Herkes oraya gidiyordu! Şimdiki hali inanılmaz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.