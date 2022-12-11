Hediyelik eşya dükkanının önünde durdu! Sonrası korkunç... Arkasından bir anda geldi ve karnından bıçakladı

İstanbul'dan Eskişehir'e gelip, yakınları ile gezen Ö.F.K., hediyelik eşya bakmak için Paşa Mahallesi Fırın Sokak'taki bir dükkanın önünde durdu. Bu sırada T.O., belinden çıkardığı bıçakla Ö.F.K.'ye arkadan saldırıp, karnından bıçaklayıp, kaçtı. Çağrılan ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ö.F.K.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Ö.F.K. ile T.O.'nun daha önceden tanışmadığı öne sürülürken, olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

Görüntülerde, Ö.F.K.'nin dükkan önünde hediyelik eşya baktığı, T.O.'nun arkasından gelip bıçakladığı ardından koşarak kaçtığı görüldü. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kısa sürede T.O.'yu yakalayıp gözaltına aldı. İfadesi alınıp, adliyeye sevk edilen T.O., savcılık sorgusu sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

