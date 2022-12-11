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Hediyelik eşya dükkanının önünde durdu! Sonrası korkunç... Arkasından bir anda geldi ve karnından bıçakladı

11.12.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Eskişehir'de Odunpazarı evlerinin bulunduğu sokakta meydana geldi. 20 yaşındaki Ö.F.K., hediyelik eşya bakmak için bir dükkanın önünde durduğu sırada, arkasından gelen T.O. tarafından karnından bıçaklandı. Ö.F.K. ile T.O.'nun daha önceden tanışmadıkları belirtildi. Olay yerinden koşarak uzaklaşan T.O., ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Ö.F.K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hediyelik eşya dükkanının önünde durdu! Sonrası korkunç... Arkasından bir anda geldi ve karnından bıçakladı

İstanbul'dan Eskişehir'e gelip, yakınları ile gezen Ö.F.K., hediyelik eşya bakmak için Paşa Mahallesi Fırın Sokak'taki bir dükkanın önünde durdu. Bu sırada T.O., belinden çıkardığı bıçakla Ö.F.K.'ye arkadan saldırıp, karnından bıçaklayıp, kaçtı. Çağrılan ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ö.F.K.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Ö.F.K. ile T.O.'nun daha önceden tanışmadığı öne sürülürken, olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

Görüntülerde, Ö.F.K.'nin dükkan önünde hediyelik eşya baktığı, T.O.'nun arkasından gelip bıçakladığı ardından koşarak kaçtığı görüldü. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kısa sürede T.O.'yu yakalayıp gözaltına aldı. İfadesi alınıp, adliyeye sevk edilen T.O., savcılık sorgusu sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

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Eskişehir bıçak

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