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Hediyelik eşya kolisinde zehir çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 09:31 | Son Güncelleme

Ankara’ya gitmek üzere havaalanına gelen İran uyruklu şahısların yanındaki hediyelik eşya bulunan kolinin tabanına ve çevresine zulalanmış 9 kilo 189 gram Afyon sakızı ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince Van’dan Ankara’ya gitmek üzere havalimanına gelen İran uyruklu A.F.

Ankara’ya gitmek üzere havaalanına gelen İran uyruklu şahısların yanındaki hediyelik eşya bulunan kolinin tabanına ve çevresine zulalanmış 9 kilo 189 gram Afyon sakızı ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince Van’dan Ankara’ya gitmek üzere havalimanına gelen İran uyruklu A.F. ve A.A. isimli şahısların giriş kontrol noktasından geçtiği esnada, X-Ray cihazına bıraktıkları kolilerden şüphelenilmesi üzerine detaylı arama yapıldığı belirtildi. Aramada, içerisinde hediyelik eşya bulunan kolilerin tabanına ve çevresine zulalanmış vaziyette 32 paket halinde toplam 9 kilo 189 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili İran uyruklu A.F. ve A.A. isimli 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Hediyelik eşya kolisinde zehir çıktı

Hediyelik eşya kolisinde zehir çıktı

Hediyelik eşya kolisinde zehir çıktı

Hediyelik eşya kolisinde zehir çıktı

Hediyelik eşya kolisinde zehir çıktı

Hediyelik eşya kolisinde zehir çıktı

Hediyelik eşya kolisinde zehir çıktı

Hediyelik eşya kolisinde zehir çıktı

Hediyelik eşya kolisinde zehir çıktı

Hediyelik eşya kolisinde zehir çıktı

Hediyelik eşya kolisinde zehir çıktı

Hediyelik eşya kolisinde zehir çıktı

Hediyelik eşya kolisinde zehir çıktı
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