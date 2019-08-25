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Hediyelik eşyalara ebru sanatı estetiği

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 12:36 | Son Güncelleme

Şanlıurfalı ressam ebru sanatına farklı bir boyut kazandırarak taş, elbise ve hediyelik eşyalar üzerine süsleme yapıyor.Ebru sanatına farklı bir boyut kazandıran Şanlıurfalı ressam Mehmet Alper Çiftçi, eserleriyle göz kamaştırıyor.

Şanlıurfalı ressam ebru sanatına farklı bir boyut kazandırarak taş, elbise ve hediyelik eşyalar üzerine süsleme yapıyor.
Ebru sanatına farklı bir boyut kazandıran Şanlıurfalı ressam Mehmet Alper Çiftçi, eserleriyle göz kamaştırıyor. Ressam Çiftçi, kağıt üzerine yapılan ebru sanatını bu kez taş, elbise ve hediyelik eşyalar üzerine uyguladı. Çiftçi, ebru sanatında farklı bir yöntem uygulayarak, kumaş, ahşap, seramik ve taş gibi objeler üzerine sanatın estetiğini işleyip, sanata canlılık kazandırmak istediğini ifade etti.
Ebru sanatını kağıt üzerinden ziyade farklı nesnelere de uygulayarak canlılık getirmek istediklerini aktaran Çiftçi, “Biz burada ilk defa ebru sanatını kağıdın üzerine değil de kumaş, ahşap, seramik, taş ve bu tür objeler üzerine sanatın estetiğini işliyoruz. Örneğin keçe üzerine yaptığımız ebrular, çanta, patik, elbise, yelek ve etek tamamıyla keçeden oluşuyor. Ebru sanatındaki en büyük tasarımım ayakkabı üzerine işleme yapmamdır. Ebru sanatı sadece kağıt ve çerçeveden ibaret olmadığının bir ispatıdır. Ebru sanatını birçok obje üzerine tasarladık. Sanatı estetiğiyle aksesuarlara birleştirdik. Amacımız Şanlıurfa ve Türkiye’de daha iyi ne yapabiliriz gayesiyle bu kadar geliştirebildik. Ebru sanatıyla yaptığımız objeler en fazla 5 dakika içinde hazır oluyor. Üniversitede okuduğum dönemlerde öğretmenlerimiz, profesörlerimiz ebru sanatının sadece kağıt üzerine yapıldığını söylediler. Ben bu düşünceye saygı duyuyorum. Biz yine kağıt üzerine işlemler yapıyoruz, bunun yanında modern ebrulukta sadece sanatı yapıp çerçeveletip asıyoruz, belli bir müddet sonra kaldırıyoruz. Ebru sanatını geliştirerek her yerde kullanacağımız elbise, örtü gibi objeler tasarlıyoruz. Yaptığımız ürünler suya ve farklı etkilere rağmen canlılığını koruyor. Sanatı her yerde kullanabiliriz. Ebru sanatından Urfa taşına yaptığım desen, yağmura birçok etkiye rağmen bir şey olmuyor, canlılığını koruyor” diye konuştu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağındaki atölyede eserlerini icra eden Ressam Mehmet Alper Çiftçi, eserleri görmek isteyen vatandaşları sanat sokağına davet etti. Eser fiyatlarının 10 ile bin lira arasında değiştiği belirtildi.

Hediyelik eşyalara ebru sanatı estetiği

Hediyelik eşyalara ebru sanatı estetiği

Hediyelik eşyalara ebru sanatı estetiği

Hediyelik eşyalara ebru sanatı estetiği

Hediyelik eşyalara ebru sanatı estetiği

Hediyelik eşyalara ebru sanatı estetiği

Hediyelik eşyalara ebru sanatı estetiği

Hediyelik eşyalara ebru sanatı estetiği

Hediyelik eşyalara ebru sanatı estetiği

Hediyelik eşyalara ebru sanatı estetiği

Hediyelik eşyalara ebru sanatı estetiği

Hediyelik eşyalara ebru sanatı estetiği

Hediyelik eşyalara ebru sanatı estetiği

Hediyelik eşyalara ebru sanatı estetiği

Hediyelik eşyalara ebru sanatı estetiği
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