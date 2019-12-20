Hediyelik eşyalara, gelinlik ve elbiselere ebru sanatı estetiği

Şanlıurfa’da bir ilki gerçekleştiren ebru sanatçısı, alışılmışın dışında farklı bir boyutta yaptığı çalışmayla taş, elbise, gelinlik ve hediyelik eşyaları süslüyor.

Genel olarak kağıt üzerinde yapılan ebru sanatı, Şanlıurfa’da farklı bir boyut kazandı. Ebru sanatını alışılmışın dışına çıkaran ve farklı bir yöntem uygulayan Ebru Sanatçısı Mehmet Alper Çiftçi, ebru teknesinde beyaz kumaş üzerinde çalışmalar yapmaya başladı. Eğitmen Çiftçi, kağıt üzerine yapılan ebru sanatını taş, elbise ve hediyelik eşyaların üzerine uyguluyor.

Ebru sanatında farklı yöntem ve metotlar uygulanıyor

Ebru sanatında artık farkı çalışmalar geliştiğini ifade eden Eyyübiye Halk Eğitim Merkez Müdürü Mehmet Salıcı, “Burada açtığımız giyim kursunda, kullanılmak üzere ebru sanatında kumaşlar üretiyoruz. Üretilen elbiseler desenine göre farklı alanlarda değerlendiriyoruz. Ebru sanatına farklı bir yöntem ve metot uygulanıyor. Daha önce rastladığımız genelde kağıt üzerine yapılır. Biz bir farklılık oluşturarak Alper hocanın sayesinde bu tasarıyı kumaşa uyguluyoruz. Kumaşlara uygulanan metot kuruduktan sonra kursiyerlerimiz tarafından işlemlerden geçirtilerek farklı materyallara dönüşüyor” ifadelerini kullandı.