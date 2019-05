Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de yaşayan iki çocuk annesi ev kadını Demet Günaydınlar (44), kasnaklara geçirdiği kumaştan haritalarda bulunan şehir ve ülkelere kalpler dikerek, kalpten kalbe bir yol olduğunu anlattığı hediyelik ürünlerle uzakları yakın ediyor. Günaydınlar, sosyal medya üzerinden satışını yaptığı her bir ürün için bir 'Küçük Karabalık' kitabını dar gelirli ailelerin çocuklarına hediye ediyor.

İzmir'de yaşayan ve 23 yaşında bir kızı, 16 yaşında bir oğlu bulunan Demet Günaydınlar, haritalara ve kitaplara olan ilgisi nedeniyle kendi markasını yarattı ve aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Geçen yıl eylül ayında Girişimci Kadınlar Grubu'na üye olan Günaydınlar, yaklaşık bir yıl önce İstanbul'a taşınan kızının Anneler Günü'nde kendisine hediye ettiği kumaş haritaları kasnağa geçirerek, üzerinde bulunan İstanbul ve İzmir şehirlerine kalp işleyerek ilk ürünü yaptı. Sosyal medyadan açtığı hesaptan paylaştığı kumaş harita kasnaklarında istenilen yerlere kalp işleyerek yaptığı ürünlerin satışına başladı. Kasnakların yanında harita kumaşından kalpli anahtarlık, kupa, yastık ve kayıktan rüzgar çanları da üreten Günaydınlar, satışını yaptığı her ürün için bir adet 'Küçük Kara Balık' kitabı alarak, kitap sayısı 50 olduğunda bir okuldaki ihtiyaç sahibi çocuklara yardım yapıyor. Toplanan ilk 50 kitap Kuruçay Mahallesi'ndeki Barbaros Hayrettin İlkokulu'na gitti. Harita kasnaklar ise şimdiye kadar Türkiye'nin birçok yerinden sipariş aldı ve Türkiye dışında Japonya'ya kadar gitti.

'SEVDİKLERİNİZİN ŞEHİRLERİNE, HAYALİNİZDEKİ ŞEHİRLERE KALP İŞLİYORUM'

Birkaç yıldır böyle bir girişim hayali olduğunu söyleyen Demet Günaydınlar, hayalini nasıl gerçekleştirdiğini şöyle anlattı:

"Kitapları, çocukları, haritaları çok seviyorum. İki çocuk büyüttüm, o sırada Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdim. Çocuk büyütürken kendime pek vakit ayıramadım ama hep bir şeyler yapmak, bir iz bırakmak aklımdaydı. 'Hayat bundan mı ibaret' sorusunu hep soruyordum. Çocuklarımla da haritalarla ilgili oyunlar oynardık, haritalar hep elimin altındaydı. Çocuklarım büyüdüğünde biraz daha kendime dönmeye başladım. Türkiye'deki çocukların hayal kurmasını çok önemsiyorum. Önce okumalıyız, sonra kendimize dönmeliyiz. Hep haritaları kumaşa basmak, kumaş haritanın üstüne istediğimiz şehirlere kalp işlemek istediğimi tasarım okuyan kızım Eylül'e söylüyordum. Geçen sene Anneler Günü'nde bana kumaşa basılmış haritalar hediye etti. Ben de ilk kasnağımı kızım İstanbul'da yaşamaya başladığı için İstanbul ve İzmir'e kalp işleyerek yaptım. Uzakta olan sevdiklerinize hediye göndermek için bir konsept tasarladım. Harita kumaşları kasnaklara geçirip uzakta olan sevdiklerinizin şehirlerine, unutamadığınız, hayalinizdeki şehirlere kalp işliyorum."

ALINAN HER ÜRÜNDE BİR ÇOCUK 'KÜÇÜK KARA BALIK' İLE TANIŞIYOR

Tasarladığı ürünleri genelde insanların uzaktaki sevdiklerine göndermek için sipariş ettiğini ifade eden Günaydınlar, aynı zamanda, bu ürünlerle sosyal sorumluluk projesi geliştirdiğini de belirterek, "Bu kasnakları almış olan her kişi aynı zamanda Samed Behrengi'nin 'Küçük Kara Balık' kitabını da almış oluyor. Kitaplar biriktiği zamanda geliri düşük olan bir okula gidip kitapları çocuklara hediye etmeyi hedefliyorum. İlkini Barbaros Hayrettin İlkokulu'na götürdüm. Türkiye'deki bütün okullara bu kitapları gönderip, çocukların dünyanın bir deniz olduğunu görmelerini istiyorum. Türkiye'deki her çocuk kitap okumalı ve hayal kurmalı. Hayalim tasarladığım ürünlerin konseptiyle bir de kitapçı açmak" diye konuştu.