Hediyem yılbaşı ruhunu en iyi şekilde yansıtsın diyenler için yumuşacık pijama modelleri

Uyku vakti dendiğinde pek çoğumuzun aklına gelen ilk şey elbette rahat bir pijama takımı oluyor. Ancak pijama takımları artık sadece uyku vaktinin değil, ev tarzının da tamamlayıcısı. Hâl böyle olunca yaklaşan yılbaşı için hediye tercihlerinin başını neredeyse pijama takımları çekiyor. Öyleyse vazgeçilmezimiz olan pijama takımlarını incelemeye başlayalım!

1. Pijama konseptli yılbaşı partisine hazır mısınız?

Yılbaşı denince herkesin aklına çam ağaçları, hediyeler, geyikli kurabiyeler ve daha nicesi geliyor. Renkli kişiliklerini, bulundukları konsepte yansıtmak isteyenlerin aklınaysa yılbaşı temalı giysiler de geliyor elbette. Ancak ofiste veya dışarıda geyikli, çam ağaçlı kıyafetler giymek çok da uygun olmayabiliyor. Ama konsept düşkünleri, bu durumu birbirinden şık ve rahat pijama takımlarıyla telafi ediyor. Renkli karaktere sahip kişiler, yeşil ve lacivertin uyumundan oluşan Noel Baba baskılı pijama takımına bayılacak! Şirin pijama takımı; yeni yıl arifesinde, yılbaşı partisinde ve uyku vaktinde eşlik etmek için sizi bekliyor.

Soft dokusuyla içinizi ısıtacak ve sevimli stiliyle yüzünü güldürecek pijama takımına ulaşmak için tıklayın.

2. Fazla mı tatlı?

Soğuk kış mevsiminde sizi sıcak tutacak bir pijama takımına ihtiyacınız varsa aradığınız ürün, Nisanca Pelüş Polar Pijama Takımı. Pembe rengi ve polar dokusuyla konforlu bir kullanım sunan pijama, sevimli tasarımıyla da oldukça ilgi çekici. Kalbinizi şirinliğiyle fetheden ürün, yumuşak yapısıyla da vazgeçilmeziniz olmaya aday. Uzun kollu pijama takımının ipeksi kumaşı sayesinde kendinizi hem uykuda hem gün içinde bulutların üzerindeymiş gibi hissedebilirsiniz.

Sevdiklerinize yeni yıl için pamuk şeker tadında sıcacık bir uyku hediye etmek isterseniz sizi böyle alalım.

3. "Sadelikten vazgeçemiyorum" diyenlere

Herkesin tarzı farklı ve kişiye özel. Kimi insanlar canlılıktan ve hareketten hoşlanırken kimileri de dinginlikten ve sadelikten hoşlanır. İnsanlar tarzlarını giysilerinden ev yaşamına, arkadaşlık ilişkilerinden iş yaşamına kadar her alana taşımakta özgür. İşte, bu tarz meselesi uyku vaktinde de geçerli. Sadelikten hoşlananlar düşünülerek tasarlanmış olan pijama takımı, uyku saatlerinin ve ev konforunun bir numarası olmaya aday. İpeksi bir dokunuşa sahip takım, yumuşak dokusuyla rahatlığı ve şıklığı bir arada sunuyor.

Konforu ve sadeliğiyle kalbinizi çalacak bu hoş pijama takımını daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ayrıca aynı takımın erkekler için olanına da göz atmak isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz.

4. Harry Potter sevenler buraya!

Harry Potter karakterinin bir dönem, kadın erkek demeden her yaştan pek çok kişinin gönlünde taht kurduğu bir gerçek. Ancak bazılarımızın kalbinde hala yerini korumaya devam ediyor. Harry Potter hayranlarının bayılacağı takım, yılbaşı için harika bir hediye olabilir. Pijama takımının kısa kollu üst parçası, Harry Potter gözlüğü baskılı. Şorttan oluşan alt parçada da yüzlerce aynı baskı mevcut. Ürün, eğlenceli ve şık olmasının yanı sıra rahatlığıyla da bir adım önde.

Siz de DeFacto Harry Potter Pijama Takımı'nı ayrıntılı incelemek isterseniz buraya tıklayın.

5. Çanlar yılbaşı için çalıyor!

Yılbaşı gecesi gibi özel bir gecede de tarzından ve renkli kişiliğinden ödün vermek istemeyen erkekler, DeFacto'nun Yılbaşı Temalı Pijama Takımı'na bayılacak! Rahat kullanımın vazgeçilmezi pamuklu kumaştan üretilen takım, size huzurlu bir uyku vadediyor. Kırmızı Noel Baba baskılı üst ve mavi şeker baskılı alttan oluşan pijama, soft dokusunun yanı sıra renkli kişiliğinize de ayrı bir canlılık katacağa benziyor. Ürün, rahat kalıbı ve canlı renkleriyle gün boyu konforu yaşatmaya geliyor!

Defacto Yılbaşı Temalı Regular Fit Pamuklu Pijama Takımına sahip olmak için buraya tıklayın.

6. "Ben uyurken de romantiğim" diyenler için...

Duygularımızı her an her yerde yaşamakta özgür olduğumuz gibi bu duyguları tarzımıza yansıtmakta da özgürüz! Romantik hislerini tarzına yansıtırken bir yandan da rahatlığından ödün vermek istemeyenler için Trendyolmilla Pijama Takımı, vazgeçilmez olacak. Ürün, lacivert rengi ve kalp baskılı deseniyle göz zevkinize hitap ederken pamuklu dokusuyla da size konfor sağlayacak. Estetik duruşuyla favori parçalarınız arasına girecek olan pijama takımını gün boyu üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz.

Romantik rüyalarınıza eşlik edecek Trendyolmilla Pijama Takımı'nı incelemek ve satın almak isterseniz buraya tıklayın.

7. Küçükken astronot olma hayali kuran erkeklere

Astronot olmak, yıldızlara seyahat etmek pek çok kişinin çocukluk hayali. Bazıları için bu hayal geçici bir heves olsa da bazılarının içinde ukde kalmış olabilir. Astronot olma hayaliniz ister içinizde kalmış olsun isterseniz de hayatınızın bir anında öylesine bunu düşünün, Katia & Bony Astronaut Erkek Pijama Takımı, sizi çocukluğunuza götürebilir. Pamuklu dokusu hem uykuda hem gün içinde konforlu bir deneyim sunarken karanlıkta parlayan neon baskısı ise geceleri bile ilgiyi üstünüze çekebilir.

Estetik ve konforlu pijama takımını daha detaylı incelemek isterseniz buraya tıklayın.

8. Çocukluğunuzu geçmişte bırakmanıza gerek yok

Hayatın karmaşası içinde çocuk yanımız bazen karanlıklara gömülüyor. Bazen de o masum yanımızı geçmişte bırakmış gibi hissediyoruz. Ama bu pijama takımı karanlığa gömülen ve geçmişte kalan çocukluğunuzu gün yüzüne çıkarmaya geliyor! Rahat kesime ve sade tasarıma sahip takım, pelüş dokusuyla soğuk kış günlerinde narin bedeninizi yumuşak bir şekilde sarıp sizi sıcacık tutuyor. Gün boyu üstünüzden çıkartmak istemeyeceğiniz ürün, canlı rengiyle pijama partilerinin de vazgeçilmezi alacak gibi görünüyor.

Çocuksu ruhunu her an yaşamak isteyenler için özel tasarlanan Pijamaevi Kuş Desenli Pijama Takımı için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Yaz kış serinlik arayanlara

"Dört mevsimin dördünde de yazlık pijamalarımla serin serin yatarım!" diyenler burada mı? O zaman sizi bu başlığa davet ediyoruz. Serin ortamı sevenler, gece boyu yatağın soğuk tarafını arayanlar için yazlık pijama takımları kurtarıcı ürünler arasında yer alıyor. Morpile Pijama Takımı, %100 pamuk olduğu için terletmiyor. Estetik tasarımıyla göz dolduran ürün; askılı üstü, kısa şortu ve yumuşacık kumaşıyla tüm gece rahat ve huzurlu bir uyku sağlıyor.

Ferahlığı, konforu ve şıklığı bir arada sunan Morpile Pijama Takımı'na sahip olmak için buraya tıklayın.

10. Yeni nesil ailelerin tatlılığı diyor ve sözü bu takıma bırakıyoruz



Yeni nesil ailelerde takım giyme modası başta anne-kız, baba-oğul kombinleriyle karşımıza çıkmıştı. Ardından bu furyanın yerini ailece takım giyme modası aldı. Gün içinde parklarda ya da alışveriş merkezlerinde görmeye alıştığımız bu sevimli moda, ev giyimine de taşındı. Son gelişmeleri yakından takip eden yeni nesil aileler, şirin mi şirin Yeni İnci Aile Pijaması Takımı'na bayılacak! Başta kedi sever miniklerin kalbini çalacak olan pijama takımı; viskoz kumaşı, uzun kolları ve rahat kalıbıyla tüm aileye gün boyu konfor yaşatacak.

Siz de yılbaşı için ailenize Yeni İnci Aile Pijaması Takımı'nı hediye etmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.