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Heidi Klum aşka geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.05.2018 14:34 | Son Güncelleme

Heidi Klum, Cannes için gittiği Fransa'da sevgilisiyle aşk dolu zamanlar geçiriyor! Klum ve sevgilisinin romantik anları

Heidi Klum aşka geldi

O, dünyanın en ünlü süpermodellerinden biri.

Nedeni ise çok açık... Heidi Klum, 44 yaşında hala kusursuz görünmeyi başarıyor.

Alman model ve sunucu, 28 yaşındaki sevgilisi Tom Kaulitz ile birlikte Cannes'da lüks yatta görüntülendi.

Renkli bikinisiyle kusursuz görünen Klum, tam anlamıyla yıllara meydan okuyordu.

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Fransa'nın yakıcı güneşinin tadını çıkaran ünlü model ve sevgilisi, son derece keyifli görünüyordu.

Klum ve müzisyen sevgilisi, aşklarını doludizgin yaşıyor olacak ki, birbirlerini sarılıp öpmeden duramadılar.

Çift, dün gece sona eren Cannes Film Festivali için şehre gelmişti. Heidi Klum ve Tom Kaulitz, mart ayının ortasından beri aşk yaşıyor. 4 çocuk annesi Heidi Klum, 3 yıl boyunca Vito Schnabel ile birlikteydi. (Posta)


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Anahtar Kelimeler:
heidi klum Tom Kaulitz

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